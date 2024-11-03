İlk Başta Bu Renk Değilmiş: Araba Tekerlekleri Neden Siyahtan Başka Bir Renkte Üretilmez?
İlk Başta Bu Renk Değilmiş: Araba Tekerlekleri Neden Siyahtan Başka Bir Renkte Üretilmez?
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Başlangıçta lastikler, doğal kauçuğun beyaz rengindeydi. Kauçuk, ağaçlardan toplanan lateks şeklinde elde edilen beyaz bir sıvıdır ve lastik üretimi için katılaştırılarak kauçuk tabakalarına dönüştürülür.
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Yani aslında lastiklerin orijinal rengi siyah değil beyazdı. Ancak zamanla, lastiklerin dayanıklılığını artırmak amacıyla karbon siyahı adı verilen bir madde kullanılmaya başlandı.
Karbon siyahı, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların kontrollü bir şekilde yakılması sonucu elde edilen ince bir siyah toz. Kimyasal dolgu olarak kullanıldığında, lastik kauçuğunun aşınma direncini ve çekme dayanımını artırarak lastik ömrünü uzatır.
Karbon siyahı olmadan üretilen bir lastik, yaklaşık 8.000 km’den sonra aşınmaya başlardı, bu da yılda birden fazla lastik değişimi demek olurdu.
Ancak karbon siyahı sayesinde modern lastikler 80.000 km’ye kadar dayanabiliyor. Ayrıca karbon siyahı, ultraviyole (UV) ışınlarına karşı da koruma sağlar ve lastiğin güneş ışığına maruz kalması sonucu çatlamasını önler.
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Bazı lastik üreticileri, çevre dostu ve sürdürülebilir malzemelerle yapılan yeni nesil lastikler üzerinde çalışıyor. Örneğin, Michelin’in Vision konsept lastiği, mercan benzeri yapısı ve mavi rengiyle dikkat çekiyor.
%100 geri dönüştürülebilir olan lastik; kauçuk, bambu, melas ve portakal kabuğundan yapılan çevre dostu bir tasarıma sahip. Ayrıca 3D yazıcıyla anında tamir edilebilecek şekilde tasarlanmış.
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