İkinci El Araç İlanı Verirken Mutlaka Dikkat Etmeniz Gerekenler
İkinci El Araç İlanı Verirken Mutlaka Dikkat Etmeniz Gerekenler
Arabanızı satmak istiyorsunuz fakat ilan verirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? O halde bu içeriğimiz tam size göre! Bu içeriğimizde, ikinci el araç ilanı verirken nelere dikkat edilmeli sorusunun cevabını verdik.
Dilerseniz, girizgâhı daha fazla uzatmadan ilan vermenin inceliklerine geçelim. Siz de tavsiyelerimize kulak vererek aracınızı satarken oldukça rahat edebilirsiniz.
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1. Arabanızın fotoğraflarını karanlık bir alanda çekmeyin.
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2. İlan açıklamasında güzel bir Türkçe kullanın.
3. Arabanın kusurlarını ilana ekleyin.
4. Tramer, kilometre ve muayene bilgisini açıkça yazın.
5. Boya ve değişen bilgisini mutlaka verin.
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6. Arabanızın içi de dışı kadar önemli.
7. Çalışmayan aksamları ilanda belirtmeyi unutmayın.
8. Aracınızda ekstralar varsa belirtmeyi unutmayın.
9. Lastiklerin durumunu ilan açıklamasında yazın ve fotoğraflarını ekleyin.
10. Dolandırıcılara dikkat edin.
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