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İkinci El Araç İlanı Verirken Mutlaka Dikkat Etmeniz Gerekenler

İkinci El Araç İlanı Verirken Mutlaka Dikkat Etmeniz Gerekenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 20:41

Arabanızı satmak istiyorsunuz fakat ilan verirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? O halde bu içeriğimiz tam size göre! Bu içeriğimizde, ikinci el araç ilanı verirken nelere dikkat edilmeli sorusunun cevabını verdik. 

Dilerseniz, girizgâhı daha fazla uzatmadan ilan vermenin inceliklerine geçelim. Siz de tavsiyelerimize kulak vererek aracınızı satarken oldukça rahat edebilirsiniz.

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1. Arabanızın fotoğraflarını karanlık bir alanda çekmeyin.

1. Arabanızın fotoğraflarını karanlık bir alanda çekmeyin.

Yeterli ışığın olduğu bir alanda güzel fotoğraflar çekmeniz gerekiyor. Zira karanlık yerlerde arabanın kusurları tam olarak belli olmayabiliyor. Ne kadar şeffaf olduğunuzu göstermek ve karşı tarafta olumlu bir ilk izlenim yaratmak için mümkünse arabanızın gün ışığında fotoğraflarını çekin.

2. İlan açıklamasında güzel bir Türkçe kullanın.

2. İlan açıklamasında güzel bir Türkçe kullanın.

Yukarıdaki örnek görselde gördüğünüz gibi tek cümlelik bir ilan açıklaması yeterli olmayacaktır. Açıklamada önemli detayları atlamamalı ve bunları düzgün bir Türkçe kullanarak vermelisiniz.

3. Arabanın kusurlarını ilana ekleyin.

3. Arabanın kusurlarını ilana ekleyin.

Evet, arabanızın kusurlarını açıkça söyleyin ve ilandaki fotoğraflara bu kusurları mutlaka ekleyin. ''Böyle yaparsak alacak olan kişi kaçmaz mı?'' diye düşünmeyin. Aracınızın kusurlarını saklayarak ticaret yapmamalısınız. Her şeyi şeffaf bir şekilde ilanda verirseniz, karşı taraf da size daha fazla güvenecektir.

4. Tramer, kilometre ve muayene bilgisini açıkça yazın.

4. Tramer, kilometre ve muayene bilgisini açıkça yazın.

Aracınızın kilometresi kaç binde, tramer var mı, aracın bakımları ne zaman yapıldı ve muayenesi ne zamana kadar geçerli gibi soruların cevabını ilanda mutlaka vermelisiniz. ''Nasılsa isteyen arar, sorar'' diye düşünmeyin. Böylesi herkes için zaman kaybına yol açacaktır. İlan açıklamasında bu tür önemli detayları verirseniz, sizi de ona göre arayacaklardır.

5. Boya ve değişen bilgisini mutlaka verin.

5. Boya ve değişen bilgisini mutlaka verin.

Ne yazık ki bazı ilanlarda şeffaf bir şekilde verilmiyor bu bilgi. Ancak takdir edersiniz ki bizim ülkemizin ikinci el araç piyasasında boya ve değişen çok önemli olabiliyor. Bu yüzden aracın neresinde boya, hangi parçasında değişen varsa açıkça belirtin.

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6. Arabanızın içi de dışı kadar önemli.

6. Arabanızın içi de dışı kadar önemli.

Bilinçli insanlar, araba alırken koltuklarınız temiz mi, sigara yanığı var mı, döşemelerde veya kaplamalarda herhangi bir problem var mı gibi iç taraftaki detaylara da odaklanır. Arabaya bakmaya geldiklerinde sürpriz bir manzarayla karşılaşmamaları için aracınızın içinin fotoğraflarını da güzelce çekin.

7. Çalışmayan aksamları ilanda belirtmeyi unutmayın.

7. Çalışmayan aksamları ilanda belirtmeyi unutmayın.

Arabalarda birçok elektronik parça olduğu için halihazırda çalışmayan aksamlar söz konusu olabilir. Örneğin, sunroof çalışmıyordur, klima soğuk üflemiyordur vs. Arabanızda bu tip bir sorun varsa mutlaka ilan açıklamasında belirtin. 

Bazı kişiler ilan açıklamasını sonuna kadar okumayabilir ve bu tür detayları atlayabilir. Bu yüzden sizinle iletişime geçen kişilere ilanı detaylıca okumaları gerektiğini söyleyin. Aracın kusurlarını tekrardan dile getirin.

8. Aracınızda ekstralar varsa belirtmeyi unutmayın.

8. Aracınızda ekstralar varsa belirtmeyi unutmayın.

PPF kaplama, cam filmi, büyük android ekran, ön-arka kamera ve park sensörleri gibi aracınıza ekstradan taktırdığınız bazı aksesuar ve donanımlar olabilir. Bu tür ekstraları ilan açıklamasında belirtin ki ücret konusunda ona göre bir pazarlık yapılsın.

9. Lastiklerin durumunu ilan açıklamasında yazın ve fotoğraflarını ekleyin.

9. Lastiklerin durumunu ilan açıklamasında yazın ve fotoğraflarını ekleyin.

Lastikleriniz artık ömrünü tamamlamış ve değişmeyi bekliyor olabilir. Bunu karşı tarafa söylemeyi unutmayın. Aksi takdirde lastiklerin durumunu gören kişi sizden bunun için ekstra pazarlık talep edebilir. Böyle bir anlaşmazlığın yaşanmaması adına önceden bu konuyu da konuşmanızda fayda vardır.

10. Dolandırıcılara dikkat edin.

10. Dolandırıcılara dikkat edin.

Size ulaşmak isteyen herkes dürüst alıcı olmayacaktır. Bazıları aracınızın değerini öldürmek isteyecek, bazıları çeşitli dolandırıcılık numaralarıyla altınızdaki arabayı almak veya sizden para koparmak isteyecek...

Bunlara karşı her zaman tetikte olun. Paraya ihtiyacınız olabilir ve bu yüzden arabanızı satıyor olabilirsiniz. Ancak bu süreçte boşluğa düşüp bir hata yapmayın. Karşınızdaki kişiye karşı her zaman uyanık olun.

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