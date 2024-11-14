İkinci El Araç İlanı Verirken Mutlaka Dikkat Etmeniz Gerekenler

Aracınızın kilometresi kaç binde, tramer var mı, aracın bakımları ne zaman yapıldı ve muayenesi ne zamana kadar geçerli gibi soruların cevabını ilanda mutlaka vermelisiniz. ''Nasılsa isteyen arar, sorar'' diye düşünmeyin. Böylesi herkes için zaman kaybına yol açacaktır. İlan açıklamasında bu tür önemli detayları verirseniz, sizi de ona göre arayacaklardır.