Emniyet Kemerlerindeki Düğmenin Orada Olmasının İşlevsiz Gibi Görünse de Hayat Kurtaran Sebebi

Araç koltuğuna oturur oturmaz emniyet kemerinizi takıyorsanız, bu küçük ama etkili düğmeyle siz de mutlaka karşılaşmışsınızdır. Emniyet kemerinin üzerindeki minik plastik parça ilk bakışta dikkat çekmese de oldukça önemli bir işleve sahip. Bu küçük düğme, emniyet kemerinin doğru ve güvenli bir şekilde takılmasına yardımcı oluyor. İyi de nasıl? Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻

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