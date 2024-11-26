Doğu Ekspresi Seyahatinin O Kadar da Romantik Olmadığını Söyleyen Adam Bilinmeyenleri Anlattı

Doğu Ekspresi yolculuğu son yılların en çok tercih edilen aktivitelerinden. Sosyal medyada bu seyahatle ilgili birçok romantik fotoğraf görmek mümkün. Peki gerçekler bizim gördüğümüz gibi mi? Aslında trenle ve rotayla ilgili bir durum söz konusu değil. Sorun yine insanlarda. Gelin bakalım neler olmuş?