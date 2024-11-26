Doğu Ekspresi Seyahatinin O Kadar da Romantik Olmadığını Söyleyen Adam Bilinmeyenleri Anlattı
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Doğu Ekspresi Seyahatinin O Kadar da Romantik Olmadığını Söyleyen Adam Bilinmeyenleri Anlattı
Doğu Ekspresi yolculuğu son yılların en çok tercih edilen aktivitelerinden. Sosyal medyada bu seyahatle ilgili birçok romantik fotoğraf görmek mümkün. Peki gerçekler bizim gördüğümüz gibi mi? Aslında trenle ve rotayla ilgili bir durum söz konusu değil. Sorun yine insanlarda. Gelin bakalım neler olmuş?
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Doğu Ekspresi ile seyahat son yılların en popüler iç turizm etkinliklerinden. Ankara-Kars rotasında seyreden trenin kompartımanlarından bilet almak için sıraya giren birçok insan var.
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Trene binen yolcuların kompartımanları kendi süsleriyle kişiselleştirmesi de bu seyahatin geleneklerinden biri oldu.
Özellikle instagram ve pinterest gibi sosyal medya mecraları, Doğu Ekspresine binen insanların fotoğraflarıyla dolu.
Peki rahat rahat bilet alabiliyor musunuz? Ne yazık ki hayır çünkü talep çok fazla...
Bir X hesabı, Doğu Ekspresi biletlerinin zamlandığını böyle duyurdu.
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Ancak görünen o ki, durum hiç bizim düşündüğümüz gibi romantik değilmiş. Bir X kullanıcısı Doğu Ekspresi ile ilgili deneyimini böyle anlattı 👇
İnsanlarla ilgili bu şikayetlere katılanlar hiç de az değil 👇
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