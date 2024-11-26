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Uçakta Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Müdahale Eden Doktor O Anları Paylaştı

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Uçakta Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Müdahale Eden Doktor O Anları Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2024 - 11:44

Filmlerde, dizilerde veya nadir de olsa haber bültenlerinde 'açılın ben doktorum' sahnesi vardır. Acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyulan yerlerde bir doktor veya sağlıkçı çıkagelir ve sağlık sorunu yaşayan kişiyi elindeki imkanlar doğrultusunda kurtarmaya çalışır. Bu olayın da kendince bir karizması vardır. Bu kez uçakta bir sorun yaşandı ve genç doktor havada yaptığı müdahaleyi böyle paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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