Uçakta Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Müdahale Eden Doktor O Anları Paylaştı

Filmlerde, dizilerde veya nadir de olsa haber bültenlerinde 'açılın ben doktorum' sahnesi vardır. Acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyulan yerlerde bir doktor veya sağlıkçı çıkagelir ve sağlık sorunu yaşayan kişiyi elindeki imkanlar doğrultusunda kurtarmaya çalışır. Bu olayın da kendince bir karizması vardır. Bu kez uçakta bir sorun yaşandı ve genç doktor havada yaptığı müdahaleyi böyle paylaştı.