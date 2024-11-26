Uçakta Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Müdahale Eden Doktor O Anları Paylaştı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Uçakta Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Müdahale Eden Doktor O Anları Paylaştı
Filmlerde, dizilerde veya nadir de olsa haber bültenlerinde 'açılın ben doktorum' sahnesi vardır. Acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyulan yerlerde bir doktor veya sağlıkçı çıkagelir ve sağlık sorunu yaşayan kişiyi elindeki imkanlar doğrultusunda kurtarmaya çalışır. Bu olayın da kendince bir karizması vardır. Bu kez uçakta bir sorun yaşandı ve genç doktor havada yaptığı müdahaleyi böyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın