Sevgilisi Olmayanların Pazar Günleri Ne Yaptıklarını Merak Eden Kişiye Gelen Yanıtlar

Pazar günleri çalışanların veya öğrencilerin büyük çoğunluğunun boş günü. Akşamları biraz stres bassa da pazar günleri hep özlenir, planlanır, ne yapılacağına dair şeyler düşünülür. Tabii hayatınızda biri varsa bu planlama daha kolay olabilir. Ya yoksa? Bir Twitter kullanıcısı da bu konuyu merak etti. Takipçilerine sordu.