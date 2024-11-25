Sevgilisi Olmayanların Pazar Günleri Ne Yaptıklarını Merak Eden Kişiye Gelen Yanıtlar
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Sevgilisi Olmayanların Pazar Günleri Ne Yaptıklarını Merak Eden Kişiye Gelen Yanıtlar
Pazar günleri çalışanların veya öğrencilerin büyük çoğunluğunun boş günü. Akşamları biraz stres bassa da pazar günleri hep özlenir, planlanır, ne yapılacağına dair şeyler düşünülür. Tabii hayatınızda biri varsa bu planlama daha kolay olabilir. Ya yoksa? Bir Twitter kullanıcısı da bu konuyu merak etti. Takipçilerine sordu.
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Soruya bakalım...
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Gelen ilginç yanıtları görelim.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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