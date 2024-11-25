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Yurdum İşletmecisinin Mekanlarının Komedyenlere Taş Çıkaran İsimleri

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Yurdum İşletmecisinin Mekanlarının Komedyenlere Taş Çıkaran İsimleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2024 - 11:28

Ülkemizde bazı tip restoran veya cafelerin isimleri klişeye kaçacak şekilde ezbere olabiliyor. Kardeşler isimli bir pide salonu veya ağaçlar içinde saklı bahçe isimli yüzlerce mekana şahit olmuşuzdur. Ancak bu tip gelenekleri reddederek tamamen yaratıcılığa oynayanlar da var. Twitter'da da geçtiğimiz günün konusu buydu ve herkes imece usulü gördüğünü duyduğunu paylaştı.

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Paylaşımlar şu tostçuyla başladı.

Paylaşımlar şu tostçuyla başladı.
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Bilinen bir yerle devam etti.

Bilinen bir yerle devam etti.
twitter.com

Bir de kafiye için kafiye yapanlar var.

Bir de kafiye için kafiye yapanlar var.
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Sınırları zorlayanlar...

Sınırları zorlayanlar...
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Bir klasik...

Bir klasik...
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Bunu görmeyen yoktur.

Bunu görmeyen yoktur.
twitter.com

Farklı bir versiyon.

Farklı bir versiyon.
twitter.com

Tostçular isim konusunda rekabet içinde.

Tostçular isim konusunda rekabet içinde.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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