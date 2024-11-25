Yurdum İşletmecisinin Mekanlarının Komedyenlere Taş Çıkaran İsimleri
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Yurdum İşletmecisinin Mekanlarının Komedyenlere Taş Çıkaran İsimleri
Ülkemizde bazı tip restoran veya cafelerin isimleri klişeye kaçacak şekilde ezbere olabiliyor. Kardeşler isimli bir pide salonu veya ağaçlar içinde saklı bahçe isimli yüzlerce mekana şahit olmuşuzdur. Ancak bu tip gelenekleri reddederek tamamen yaratıcılığa oynayanlar da var. Twitter'da da geçtiğimiz günün konusu buydu ve herkes imece usulü gördüğünü duyduğunu paylaştı.
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Paylaşımlar şu tostçuyla başladı.
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Bilinen bir yerle devam etti.
Bir de kafiye için kafiye yapanlar var.
Sınırları zorlayanlar...
Bir klasik...
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Bunu görmeyen yoktur.
Farklı bir versiyon.
Tostçular isim konusunda rekabet içinde.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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