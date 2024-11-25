Yurdum İşletmecisinin Mekanlarının Komedyenlere Taş Çıkaran İsimleri

Ülkemizde bazı tip restoran veya cafelerin isimleri klişeye kaçacak şekilde ezbere olabiliyor. Kardeşler isimli bir pide salonu veya ağaçlar içinde saklı bahçe isimli yüzlerce mekana şahit olmuşuzdur. Ancak bu tip gelenekleri reddederek tamamen yaratıcılığa oynayanlar da var. Twitter'da da geçtiğimiz günün konusu buydu ve herkes imece usulü gördüğünü duyduğunu paylaştı.