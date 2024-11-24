Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "10 olaydan 9'una böyle tepki veriyorum"
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2. "'Ne kadar tembelsin?' diye sorduklarında ben"
3. "Hafta sonu vücudum doğal bir şekilde saat 7'de uyandığında"
4. "2001 yılında arsa almak yerinde vaktimi boşa harcarken"
5. "Ben ve kurduğum 47 alarm"
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6. "Duş alırken gözünü kapadığında"
7. "Bazen sadece emin olmak istersin"
8. "Babamın çocukluğunu bu şekilde hayal ediyorum"
9. "Dışarıda gülümsediğin bebek de sana gülümseyince"
10. "Zengin olmalıyım"
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11. "Kafamın içinde yaptığım şakaya gülerken"
12. "Tanımadığım biri bana dokununca benim yüz"
13. "Hiçkimseyi hayatından silemezsin dediklerinde ben"
14. "Bu yılbaşında benim bütçenin darlık seviyesi"
15. "Birisi bu ayakkabıları Travis Scott'a benzetti"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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