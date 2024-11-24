onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 13:33

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "10 olaydan 9'una böyle tepki veriyorum"

1. "10 olaydan 9'una böyle tepki veriyorum"
twitter.com

2. "'Ne kadar tembelsin?' diye sorduklarında ben"

2. "'Ne kadar tembelsin?' diye sorduklarında ben"
twitter.com

3. "Hafta sonu vücudum doğal bir şekilde saat 7'de uyandığında"

3. "Hafta sonu vücudum doğal bir şekilde saat 7'de uyandığında"
twitter.com

4. "2001 yılında arsa almak yerinde vaktimi boşa harcarken"

4. "2001 yılında arsa almak yerinde vaktimi boşa harcarken"
twitter.com

5. "Ben ve kurduğum 47 alarm"

5. "Ben ve kurduğum 47 alarm"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Duş alırken gözünü kapadığında"

6. "Duş alırken gözünü kapadığında"
twitter.com

7. "Bazen sadece emin olmak istersin"

7. "Bazen sadece emin olmak istersin"
twitter.com

8. "Babamın çocukluğunu bu şekilde hayal ediyorum"

8. "Babamın çocukluğunu bu şekilde hayal ediyorum"
twitter.com

9. "Dışarıda gülümsediğin bebek de sana gülümseyince"

9. "Dışarıda gülümsediğin bebek de sana gülümseyince"
twitter.com

10. "Zengin olmalıyım"

10. "Zengin olmalıyım"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Kafamın içinde yaptığım şakaya gülerken"

11. "Kafamın içinde yaptığım şakaya gülerken"
twitter.com

12. "Tanımadığım biri bana dokununca benim yüz"

12. "Tanımadığım biri bana dokununca benim yüz"
twitter.com

13. "Hiçkimseyi hayatından silemezsin dediklerinde ben"

13. "Hiçkimseyi hayatından silemezsin dediklerinde ben"
twitter.com

14. "Bu yılbaşında benim bütçenin darlık seviyesi"

14. "Bu yılbaşında benim bütçenin darlık seviyesi"
twitter.com

15. "Birisi bu ayakkabıları Travis Scott'a benzetti"

15. "Birisi bu ayakkabıları Travis Scott'a benzetti"
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın