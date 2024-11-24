11 Seçim Kaybedecek Gibi Duran Kardan Adamdan Erkek Eli Değmiş Fakir Pastasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
11 Seçim Kaybedecek Gibi Duran Kardan Adamdan Erkek Eli Değmiş Fakir Pastasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bir haftayı daha tarihe karıştırıyoruz. Hem geçtiğimiz hafta hem de bugünün gündemi oldukça hareketliydi. Mizahşörler yine X'de yaratıcılığını konuşturdu. Biz de her zamanki gibi günü viral tweetlerle sonlandırıyoruz. Gelin, bugün hangi tweetlerin gündemi meşgul ettiğine, kimlerin kaleminden çıkanlarla neşemize neşe kattığına bir göz atalım.
Keyifli okumalar 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hazırsan başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Travmalar travmalar...
3. Sınava hazırlananlar ve vize haftasında olanlar anladı.
4. Trip atarken Ali Rıza Bey'in yaş.
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kırıcısınız...
7. Söz oldu, beyaz giydin ama.
8. Garip bir huzur.
9. "Aşk be" dedirten hikayelerde bugün;
10. Niye böyle olmuş bu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Özlemişiz çocuk gibi çocukları.
12. Tam yerinde gelen farkındalık 👍
13. Yarın görüşürüz 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın