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11 Seçim Kaybedecek Gibi Duran Kardan Adamdan Erkek Eli Değmiş Fakir Pastasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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11 Seçim Kaybedecek Gibi Duran Kardan Adamdan Erkek Eli Değmiş Fakir Pastasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2024 - 18:01

Bir haftayı daha tarihe karıştırıyoruz. Hem geçtiğimiz hafta hem de bugünün gündemi oldukça hareketliydi. Mizahşörler yine X'de yaratıcılığını konuşturdu. Biz de her zamanki gibi günü viral tweetlerle sonlandırıyoruz. Gelin, bugün hangi tweetlerin gündemi meşgul ettiğine, kimlerin kaleminden çıkanlarla neşemize neşe kattığına bir göz atalım.

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. Travmalar travmalar...

2. Travmalar travmalar...
twitter.com

3. Sınava hazırlananlar ve vize haftasında olanlar anladı.

3. Sınava hazırlananlar ve vize haftasında olanlar anladı.
twitter.com

4. Trip atarken Ali Rıza Bey'in yaş.

4. Trip atarken Ali Rıza Bey'in yaş.
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. Kırıcısınız...

6. Kırıcısınız...
twitter.com

7. Söz oldu, beyaz giydin ama.

7. Söz oldu, beyaz giydin ama.
twitter.com

8. Garip bir huzur.

8. Garip bir huzur.
twitter.com

9. "Aşk be" dedirten hikayelerde bugün;

9. "Aşk be" dedirten hikayelerde bugün;
twitter.com

10. Niye böyle olmuş bu?

10. Niye böyle olmuş bu?
twitter.com
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11. Özlemişiz çocuk gibi çocukları.

11. Özlemişiz çocuk gibi çocukları.
twitter.com

12. Tam yerinde gelen farkındalık 👍

12. Tam yerinde gelen farkındalık 👍
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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