11 Seçim Kaybedecek Gibi Duran Kardan Adamdan Erkek Eli Değmiş Fakir Pastasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bir haftayı daha tarihe karıştırıyoruz. Hem geçtiğimiz hafta hem de bugünün gündemi oldukça hareketliydi. Mizahşörler yine X'de yaratıcılığını konuşturdu. Biz de her zamanki gibi günü viral tweetlerle sonlandırıyoruz. Gelin, bugün hangi tweetlerin gündemi meşgul ettiğine, kimlerin kaleminden çıkanlarla neşemize neşe kattığına bir göz atalım.

Keyifli okumalar 🚀