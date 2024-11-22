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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.11.2024 - 17:23

Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. Soğuk havaların ve geyikli duvar halısının domine ettiği memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bu da bir gelişme.

Bu da bir gelişme.
twitter.com

Yaratıcı bir fikir.

Yaratıcı bir fikir.
twitter.com

En fazla bu oluyor.

En fazla bu oluyor.
twitter.com

Nostalji kuşağı

Nostalji kuşağı
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

Pozitif bakış açısı

Pozitif bakış açısı
twitter.com

Değil mi?

Değil mi?
twitter.com

Çok iyi tespit.

Çok iyi tespit.
twitter.com

Haklı.

Haklı.
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Sonradan dank eden laflar

Sonradan dank eden laflar
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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👇
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Duyuru 📢

Duyuru 📢
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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