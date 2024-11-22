Fatih Sultan Mehmet'e Ait Olduğu Düşünülen Kaftanı Yorumlayarak Güldüren Kişiler

Fatih Sultan Mehmet sadece Türk tarihi değil dünya tarihi için de önemli bir figür. Pek çok tarihçiye göre tarihin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi ile bilinen Osmanlı padişahının yeri de diğer padişahlar içinde daha özel. Yıllardır filmleri, dizileri yapılan böyle büyük bir figürün özel eşyaları da müzelerde en çok dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. Twitter'a da Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu düşünülen bir kaftan görseli düştü. Tabii bunu mizahi bir şekilde yorumlayanlar da oldu.