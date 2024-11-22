onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Fatih Sultan Mehmet'e Ait Olduğu Düşünülen Kaftanı Yorumlayarak Güldüren Kişiler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Fatih Sultan Mehmet'e Ait Olduğu Düşünülen Kaftanı Yorumlayarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.11.2024 - 15:38

Fatih Sultan Mehmet sadece Türk tarihi değil dünya tarihi için de önemli bir figür. Pek çok tarihçiye göre tarihin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi ile bilinen Osmanlı padişahının yeri de diğer padişahlar içinde daha özel. Yıllardır filmleri, dizileri yapılan böyle büyük bir figürün özel eşyaları da müzelerde en çok dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. Twitter'a da Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu düşünülen bir kaftan görseli düştü. Tabii bunu mizahi bir şekilde yorumlayanlar da oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İpek kumaştan yapıldığı belirtilen kaftan şu şekilde;

İpek kumaştan yapıldığı belirtilen kaftan şu şekilde;
twitter.com

Künyede ise bunun bir zırh gömlek olduğu belirtiliyor.

Künyede ise bunun bir zırh gömlek olduğu belirtiliyor.

Tabii görselin viral olmasıyla da farklı yorumlar önümüze düştü.

Tabii görselin viral olmasıyla da farklı yorumlar önümüze düştü.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

fatih hep deplasmandaydı zaten :))))))

Kronos

Boşuna avrupa fatihi denmiyor demekki.. :D