Fatih Sultan Mehmet'e Ait Olduğu Düşünülen Kaftanı Yorumlayarak Güldüren Kişiler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Fatih Sultan Mehmet'e Ait Olduğu Düşünülen Kaftanı Yorumlayarak Güldüren Kişiler
Fatih Sultan Mehmet sadece Türk tarihi değil dünya tarihi için de önemli bir figür. Pek çok tarihçiye göre tarihin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi ile bilinen Osmanlı padişahının yeri de diğer padişahlar içinde daha özel. Yıllardır filmleri, dizileri yapılan böyle büyük bir figürün özel eşyaları da müzelerde en çok dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. Twitter'a da Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu düşünülen bir kaftan görseli düştü. Tabii bunu mizahi bir şekilde yorumlayanlar da oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İpek kumaştan yapıldığı belirtilen kaftan şu şekilde;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Künyede ise bunun bir zırh gömlek olduğu belirtiliyor.
Tabii görselin viral olmasıyla da farklı yorumlar önümüze düştü.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
fatih hep deplasmandaydı zaten :))))))
Boşuna avrupa fatihi denmiyor demekki.. :D