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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.11.2024 - 13:43

Şu hayatta neler gördünüz, geçirdiniz ama daha bitmedi. Sıradan bir gününüzde bu paylaşımları görünce halinize şükretmeniz normal. Bırakın hayatınız biraz monotonluktan kurtulsun. Bakalım en çok hangisi sizi çıldırtacak? Buyurun şenliğe 👇

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1. Mutluluklar diliyoruz canlarım...

1. Mutluluklar diliyoruz canlarım...

2. Lütfen bir taraflarımızdan adet uydurmayalım...

2. Lütfen bir taraflarımızdan adet uydurmayalım...

3. Israrla 38 beden olduğumu söyleyen ben...

3. Israrla 38 beden olduğumu söyleyen ben...

4. Bu leopar modasını biraz abarttınız yalnız!

4. Bu leopar modasını biraz abarttınız yalnız!

5. Toplum zararlısı seni ya! Hem midemizi bulandırdın hem de sinirilerimizi bozdun!

5. Toplum zararlısı seni ya! Hem midemizi bulandırdın hem de sinirilerimizi bozdun!
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6. Allahını seven internete ayak atmasın artık!

6. Allahını seven internete ayak atmasın artık!

7. Takıntıyı sanat haline getirmek...

7. Takıntıyı sanat haline getirmek...

8. Vah anam ne dertler var!

8. Vah anam ne dertler var!

9. Tez zamanda yok olsun şu zihniyet artık!

9. Tez zamanda yok olsun şu zihniyet artık!

10. Giymeyecektik ama sen böyle yaptığın için mecbur giycez artık 👍

10. Giymeyecektik ama sen böyle yaptığın için mecbur giycez artık 👍
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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