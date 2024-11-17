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Sınıfsal Depresyondan Konuyu Bir Şekilde Öpüşmeye Getirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sınıfsal Depresyondan Konuyu Bir Şekilde Öpüşmeye Getirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 18:28

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Hem bu hafta hem de bugün yine gündem epey renkliydi. Mizahşörler yine X'de yaratıcılığını konuşturdu. Biz de her günü olduğu gibi bu günü de viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş. 

Keyifli okumalar 🚀

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Hazırsan başlayalım 🙌

Hazırsan başlayalım 🙌
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Fakirin içi daralır zengin depresyona girer.

Ekimli, Kasımlı olmuş mu abi sence?

Ekimli, Kasımlı olmuş mu abi sence?
twitter.com

O koku...

O koku...
twitter.com

Yalan Dünya Orçun.

Yalan Dünya Orçun.
twitter.com
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"Seni seviyorum" dememeye yer arıyor olabilir misiniz artık?

"Seni seviyorum" dememeye yer arıyor olabilir misiniz artık?
twitter.com

O da 'seni seviyorum' desin yine de.

O da 'seni seviyorum' desin yine de.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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