Sınıfsal Depresyondan Konuyu Bir Şekilde Öpüşmeye Getirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sınıfsal Depresyondan Konuyu Bir Şekilde Öpüşmeye Getirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Hem bu hafta hem de bugün yine gündem epey renkliydi. Mizahşörler yine X'de yaratıcılığını konuşturdu. Biz de her günü olduğu gibi bu günü de viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.
Keyifli okumalar 🚀
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Hazırsan başlayalım 🙌
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Ekimli, Kasımlı olmuş mu abi sence?
O koku...
Yalan Dünya Orçun.
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"Seni seviyorum" dememeye yer arıyor olabilir misiniz artık?
O da 'seni seviyorum' desin yine de.
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Yarın görüşürüz 👋
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