Sınıfsal Depresyondan Konuyu Bir Şekilde Öpüşmeye Getirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Hem bu hafta hem de bugün yine gündem epey renkliydi. Mizahşörler yine X'de yaratıcılığını konuşturdu. Biz de her günü olduğu gibi bu günü de viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.

Keyifli okumalar 🚀