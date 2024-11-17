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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kabile Üyelerinin Dövmelerinin Ne Anlama Geldiğini Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kabile Üyelerinin Dövmelerinin Ne Anlama Geldiğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 15:26

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Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, hala kendi gelenek ve göreneklerini sürdürmeye devam eden kabileler mevcut. Modern dünyadan soyutlanmış bir şekilde, teknolojik ilerlemelerden uzak, özgün yaşamlarını sürdürüyorlar. Kendi yaşamlarını teknolojiden uzak, doğayla iç içe bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyorlar. Bu durum, onların hem toplumsal hem de kültürel açıdan farklı bir konumda olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda bu kültürler tüm dünyanın dikkatini de çekiyor.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, kabilelerin en belirgin özelliklerinden olan dövmelerin ne anlama geldiğini paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kabilelerin en belirgin özelliklerinden olan dövmelerin ne anlama geldiğini paylaştı.

Aslında her birinin oldukça basit anlamları olduğunu görmek pek çok kişiyi şaşırttı.

Aslında her birinin oldukça basit anlamları olduğunu görmek pek çok kişiyi şaşırttı.

İşte o video;

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