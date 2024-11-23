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Özcan Deniz’in Olmayan Gençliğinden Sabır Sınayan Çorbaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Özcan Deniz’in Olmayan Gençliğinden Sabır Sınayan Çorbaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 19:28

Kış mevsiminin kendini hissettirdiği kasvetli günün ardından bakalım kimler Twitter’da viral olmuş? Biliyorsunuz ki Twitter kullanıcıları için espriye dökecek malzeme çok. Uçan kuştan, esen yele mizah konusu yapabiliyorlar. E bugün de epey formda olan kullanıcılar vardı. Gelin birlikte gülelim! 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Aynen şu şekildik bugün 👇

Aynen şu şekildik bugün 👇
twitter.com

Ayıp olmuyor mu gençler gülüyorsunuz?

Ayıp olmuyor mu gençler gülüyorsunuz?
twitter.com

Ne güzel overthinklenir ama orada 👇

Ne güzel overthinklenir ama orada 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Geçmişin huzuru dersek 👇

Geçmişin huzuru dersek 👇
twitter.com

Biz yanlış anlamış olabilir miyiz ya?

Biz yanlış anlamış olabilir miyiz ya?
twitter.com

Hikayenin devamı gelsin, unicornları merakla bekliyoruz 👇

Hikayenin devamı gelsin, unicornları merakla bekliyoruz 👇
twitter.com

Haklı sanki 👇

Haklı sanki 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Arwen

Tarihte pek çok kadın filozof var bi kere ama iyi laf sokmuşlar. 😅 Sokrates’in sözüne dis atılmış gibi geldi. ‘Mutlaka evlenin, karınız iyi çıkarsa mutlu olu... Devamını Gör

Orçun

Bu arada aşırı derecede haklı bir söylem Sokrates babanın lafı :D

Derya

Orda ki ya beyran ya da kelle paça ama ikisi de canım ikisi de ciğerim ve hertürlü kabulüm