Özcan Deniz’in Olmayan Gençliğinden Sabır Sınayan Çorbaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Özcan Deniz’in Olmayan Gençliğinden Sabır Sınayan Çorbaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kış mevsiminin kendini hissettirdiği kasvetli günün ardından bakalım kimler Twitter’da viral olmuş? Biliyorsunuz ki Twitter kullanıcıları için espriye dökecek malzeme çok. Uçan kuştan, esen yele mizah konusu yapabiliyorlar. E bugün de epey formda olan kullanıcılar vardı. Gelin birlikte gülelim!
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Aynen şu şekildik bugün 👇
Ayıp olmuyor mu gençler gülüyorsunuz?
Ne güzel overthinklenir ama orada 👇
👇
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Geçmişin huzuru dersek 👇
Biz yanlış anlamış olabilir miyiz ya?
Hikayenin devamı gelsin, unicornları merakla bekliyoruz 👇
Haklı sanki 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Tarihte pek çok kadın filozof var bi kere ama iyi laf sokmuşlar. 😅 Sokrates’in sözüne dis atılmış gibi geldi. ‘Mutlaka evlenin, karınız iyi çıkarsa mutlu olu... Devamını Gör
Bu arada aşırı derecede haklı bir söylem Sokrates babanın lafı :D
Orda ki ya beyran ya da kelle paça ama ikisi de canım ikisi de ciğerim ve hertürlü kabulüm