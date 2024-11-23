Özcan Deniz’in Olmayan Gençliğinden Sabır Sınayan Çorbaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kış mevsiminin kendini hissettirdiği kasvetli günün ardından bakalım kimler Twitter’da viral olmuş? Biliyorsunuz ki Twitter kullanıcıları için espriye dökecek malzeme çok. Uçan kuştan, esen yele mizah konusu yapabiliyorlar. E bugün de epey formda olan kullanıcılar vardı. Gelin birlikte gülelim!

İyi eğlenceler 🚀