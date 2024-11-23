onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Dalgalar Boyu Aştı, Çatılar Uçtu, Yağmurdan Göz Gözü Görmedi: İstanbul’un Havası Goygoycuların Diline Düştü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dalgalar Boyu Aştı, Çatılar Uçtu, Yağmurdan Göz Gözü Görmedi: İstanbul’un Havası Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 14:18

İstanbul 23 Kasım Cumartesi günü sabahına adeta zifiri karanlıkla uyandı. Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerine kar yağarken saatlerdir aralıksız devam eden yağmur ve rüzgar nedeniyle pek çok noktada çatılar uçtu, dalgalar boyu aştı. Sonbahar yağışlarını iliklerine kadar hisseden İstanbul'un havası tabii ki goygoycuların diline düşecekti. Gelin hep birlikte sosyal medyada güldüren İstanbul havası yorumlarına göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış… Ağlamış yine rimelleri akıyor…”

“İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış… Ağlamış yine rimelleri akıyor…”

İçeriğimize Teoman’ın hafızalarımıza kazınan “İstanbul’da Sonbahar” parçasıyla giriş yapmak istedim. Çünkü bilirsiniz ki megakentin her kasvetli ve yağışlı havasında akıllarımıza ilk gelen şarkılardan birisi de Teoman'ın adeta ustalık eseri sayabileceğimiz 'İstanbul'da Sonbahar' şarkısı. 

Eminim sosyal medyada takip ettiğiniz pek çok kişi bugün cama vuran yağmur tanelerini bu şarkıyla paylaşmıştır. 

Ancak bu şarkı bugünkü havanın yanında biraz naif kalıyor...

Romantik bir girizgahın ardından içeriğimize dönelim. Romantiklik sadece evden bu yağışlı havayı izlerken oluyor tabii... Sahillerde dev dalgalar kıyıları dövdü, pek çok vapur seferi iptal edildi, bazı noktalarda araçlar suya gömüldü.

Romantik bir girizgahın ardından içeriğimize dönelim. Romantiklik sadece evden bu yağışlı havayı izlerken oluyor tabii... Sahillerde dev dalgalar kıyıları dövdü, pek çok vapur seferi iptal edildi, bazı noktalarda araçlar suya gömüldü.

İstanbul'da gündüz saatlerini karanlığa gömen bu hava tabii ki goygoycuların diline düşecekti... Hadi gelin hep birlikte kah gülümseten kah kahkaha attıran o yorumlara hep birlikte bakalım👇🏻

İstanbul'da gündüz saatlerini karanlığa gömen bu hava tabii ki goygoycuların diline düşecekti... Hadi gelin hep birlikte kah gülümseten kah kahkaha attıran o yorumlara hep birlikte bakalım👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın