Dalgalar Boyu Aştı, Çatılar Uçtu, Yağmurdan Göz Gözü Görmedi: İstanbul’un Havası Goygoycuların Diline Düştü

İçeriğimize Teoman’ın hafızalarımıza kazınan “İstanbul’da Sonbahar” parçasıyla giriş yapmak istedim. Çünkü bilirsiniz ki megakentin her kasvetli ve yağışlı havasında akıllarımıza ilk gelen şarkılardan birisi de Teoman'ın adeta ustalık eseri sayabileceğimiz 'İstanbul'da Sonbahar' şarkısı.

Eminim sosyal medyada takip ettiğiniz pek çok kişi bugün cama vuran yağmur tanelerini bu şarkıyla paylaşmıştır.

Ancak bu şarkı bugünkü havanın yanında biraz naif kalıyor...