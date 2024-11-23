Dalgalar Boyu Aştı, Çatılar Uçtu, Yağmurdan Göz Gözü Görmedi: İstanbul’un Havası Goygoycuların Diline Düştü
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Dalgalar Boyu Aştı, Çatılar Uçtu, Yağmurdan Göz Gözü Görmedi: İstanbul’un Havası Goygoycuların Diline Düştü
İstanbul 23 Kasım Cumartesi günü sabahına adeta zifiri karanlıkla uyandı. Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerine kar yağarken saatlerdir aralıksız devam eden yağmur ve rüzgar nedeniyle pek çok noktada çatılar uçtu, dalgalar boyu aştı. Sonbahar yağışlarını iliklerine kadar hisseden İstanbul'un havası tabii ki goygoycuların diline düşecekti. Gelin hep birlikte sosyal medyada güldüren İstanbul havası yorumlarına göz atalım.
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“İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış… Ağlamış yine rimelleri akıyor…”
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Romantik bir girizgahın ardından içeriğimize dönelim. Romantiklik sadece evden bu yağışlı havayı izlerken oluyor tabii... Sahillerde dev dalgalar kıyıları dövdü, pek çok vapur seferi iptal edildi, bazı noktalarda araçlar suya gömüldü.
İstanbul'da gündüz saatlerini karanlığa gömen bu hava tabii ki goygoycuların diline düşecekti... Hadi gelin hep birlikte kah gülümseten kah kahkaha attıran o yorumlara hep birlikte bakalım👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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