Ankara Üniversitesi Yemekhanesinde Love Bombing Tatlısı Çıkması Goygoycuların Radarına Girdi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Yemekhanesinde Love Bombing Tatlısı Çıkması Goygoycuların Radarına Girdi
Genelde üniversite öğrencilerinin veya yurtlarda kalanların yemek şikayetlerine rastlıyoruz. Ancak geçtiğimiz gün tatlı bir gelişme oldu ve sürekli gördüklerimiz haberlerin dışında pozitif bir olaya rastladık. Ankara Üniversitesi yemekhanesinde ise kalp şekilli bir tatlı vardı menüde. İsmi de son zamanların popüler ilişki tabirlerinden love bombing oldu. Beğenenler beğenmeyenler özenenleriyle tatlı bir timeline'a şahit olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatlımız şöyle. İsmi de love bombing.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menünün diğer parçaları ise şöyleydi.
Gelelim tepkilere!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın