Ankara Üniversitesi Yemekhanesinde Love Bombing Tatlısı Çıkması Goygoycuların Radarına Girdi

Genelde üniversite öğrencilerinin veya yurtlarda kalanların yemek şikayetlerine rastlıyoruz. Ancak geçtiğimiz gün tatlı bir gelişme oldu ve sürekli gördüklerimiz haberlerin dışında pozitif bir olaya rastladık. Ankara Üniversitesi yemekhanesinde ise kalp şekilli bir tatlı vardı menüde. İsmi de son zamanların popüler ilişki tabirlerinden love bombing oldu. Beğenenler beğenmeyenler özenenleriyle tatlı bir timeline'a şahit olduk.