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Ankara Üniversitesi Yemekhanesinde Love Bombing Tatlısı Çıkması Goygoycuların Radarına Girdi

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Ankara Üniversitesi Yemekhanesinde Love Bombing Tatlısı Çıkması Goygoycuların Radarına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2024 - 13:04

Genelde üniversite öğrencilerinin veya yurtlarda kalanların yemek şikayetlerine rastlıyoruz. Ancak geçtiğimiz gün tatlı bir gelişme oldu ve sürekli gördüklerimiz haberlerin dışında pozitif bir olaya rastladık. Ankara Üniversitesi yemekhanesinde ise kalp şekilli bir tatlı vardı menüde. İsmi de son zamanların popüler ilişki tabirlerinden love bombing oldu. Beğenenler beğenmeyenler özenenleriyle tatlı bir timeline'a şahit olduk.

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Tatlımız şöyle. İsmi de love bombing.

Tatlımız şöyle. İsmi de love bombing.

Love bombing ise sevgi bombardımanı demek. Aşk bombardımanı olarak da kullanılan bu ifade, bir kimsenin, karşısındaki insana aşırı ilgi ve sevgi göstermesidir. Bu bir ilişki için olumlu veya olumsuz bir gösterge olabilir.

Menünün diğer parçaları ise şöyleydi.

Menünün diğer parçaları ise şöyleydi.

Gelelim tepkilere!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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