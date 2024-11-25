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Kombini Olduramayanlardan Yılın İlk Ankara Romantiklerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Kombini Olduramayanlardan Yılın İlk Ankara Romantiklerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2024 - 18:29

Elon Musk'ın X olarak değiştirdiği Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı açtığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Şöyle bir derdo paylaşımla başlayalım.

Şöyle bir derdo paylaşımla başlayalım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Böyleymiş demek...

Böyleymiş demek...
twitter.com

Nasılsa böyle dertleriniz yok.

Nasılsa böyle dertleriniz yok.
twitter.com

Bravo!

Bravo!
twitter.com
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👇

👇

👇

👇
twitter.com

Ankara'ya yılın ilk romantizmi düşmüş.

Ankara'ya yılın ilk romantizmi düşmüş.
twitter.com

Sürreal bir çalışma.

Sürreal bir çalışma.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Biraz da soğuk havalar...

Biraz da soğuk havalar...
twitter.com

Aman!

Aman!
twitter.com

👍

👍
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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