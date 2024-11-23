Soba Borusunu Marmaray'ın Duraklarına Benzeten Misahşörler Gerekli Müdahaleyi Yaptı

Nostaljik fotoğrafların bizleri duygulandırdığı bir gerçek. Kimileri o fotoğraflara bakıp eski günleri yad ediyor, bolca özlem duyuyor. Kimilerinin o fotoğraflara baktığında tek gördüğü ise yoksulluk, çile. Bazıları da var ki o fotoğraflardan bile goygoy malzemesi çıkartabiliyor! Bu kez de bir dedemizin odasına kurulan sobanın borusu goygoy malzemesi oldu.

Soba borusu Marmaray hattına benzetilince olanlar oldu.