Soba Borusunu Marmaray'ın Duraklarına Benzeten Misahşörler Gerekli Müdahaleyi Yaptı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Soba Borusunu Marmaray'ın Duraklarına Benzeten Misahşörler Gerekli Müdahaleyi Yaptı
Nostaljik fotoğrafların bizleri duygulandırdığı bir gerçek. Kimileri o fotoğraflara bakıp eski günleri yad ediyor, bolca özlem duyuyor. Kimilerinin o fotoğraflara baktığında tek gördüğü ise yoksulluk, çile. Bazıları da var ki o fotoğraflardan bile goygoy malzemesi çıkartabiliyor! Bu kez de bir dedemizin odasına kurulan sobanın borusu goygoy malzemesi oldu.
Soba borusu Marmaray hattına benzetilince olanlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soba fotoğrafı görünce bile içimiz ısınıyor değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine nostalji duygularımızı harekete geçiren bir fotoğraf geldi gündeme. Fakat bu kez herkesin dikkatini çeken şey farklıydı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın