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Goygoy
Soba Borusunu Marmaray'ın Duraklarına Benzeten Misahşörler Gerekli Müdahaleyi Yaptı

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Soba Borusunu Marmaray'ın Duraklarına Benzeten Misahşörler Gerekli Müdahaleyi Yaptı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 13:54

Nostaljik fotoğrafların bizleri duygulandırdığı bir gerçek. Kimileri o fotoğraflara bakıp eski günleri yad ediyor, bolca özlem duyuyor. Kimilerinin o fotoğraflara baktığında tek gördüğü ise yoksulluk, çile. Bazıları da var ki o fotoğraflardan bile goygoy malzemesi çıkartabiliyor! Bu kez de bir dedemizin odasına kurulan sobanın borusu goygoy malzemesi oldu.

Soba borusu Marmaray hattına benzetilince olanlar oldu.

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Soba fotoğrafı görünce bile içimiz ısınıyor değil mi?

Soba fotoğrafı görünce bile içimiz ısınıyor değil mi?

Her ne kadar nostalji duygularıyla sobanın sıcaklığını özlesek de muhtemelen hiçbirimiz o günlere dönmek istemezdik. Sobanın çilesini ancak çeken bilir. Sobanın sıcaklığını gerçekten uzaktan hoş gelir...

Yine nostalji duygularımızı harekete geçiren bir fotoğraf geldi gündeme. Fakat bu kez herkesin dikkatini çeken şey farklıydı.

Yine nostalji duygularımızı harekete geçiren bir fotoğraf geldi gündeme. Fakat bu kez herkesin dikkatini çeken şey farklıydı.
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Evet, sobanın Marmaray'ın durakları gibi döşenmiş olması :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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