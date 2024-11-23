Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Bu hafta sosyal medyada bizi kahkahalara boğan birbirinden farklı paylaşımlar vardı. Özellikle de yemeklerle ilgili paylaşımlara bi' hayli güldük. 'O nasıl iş öyle?' diyorsanız her hafta yaptığımız haftanın en komik yemek tweetlerine denk gelmemişsiniz demektir!
O halde sizi şöyle alalım, haftanın mizaha doyuran tweetleri başlıyor.
Bizim gibi dili bükebilen var mıdır, sanmam!
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Kan değerlerine maşallah.
Tabak değil, lütfen. Leğen en makbulü.
Bisküvili pasta bisküvili pasta olalı bu kadar rağbet görmedi.
Kahveyi bir şeye benzeteceğim ama...
Hah şimdi oldu!
Tayinli derken, öğretmenlerin tayini gibi mi?
Nasıl yani turşu sevmeyen de mi varmış?
Haberin olsun Pınar Deniz.
Twitter dili ve edebiyatı sınavı öncesi çıkmış sorular.
İlk kez gören beğensin.
Tadım kaçtı şimdi. Olmadı bu hiç.
Bu gerçek olacakmış gibi geldi bana.
İzmir'in icadı olabilir.
Önce çok mantıklı gelmişti. Ta ki muzun kendi kabuğu olduğunu hatırlayana kadar. Sahiden sadece yarısını mı yedin?
Kısırların tüm salçası buradaymış.
Tam olarak bu!
Pasta yerken gelen buzdolabı tadıyla beraber yüklenen pişmanlık.
Gitmek bilmeyen misafirler için ideal.
Afiyet olsun.
Kan değerleri yerinde bir çay.
Tarihi bir yerin kapısı olabilir mi?
Haftaya görüşmek üzere!
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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