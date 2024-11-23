Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Bu hafta sosyal medyada bizi kahkahalara boğan birbirinden farklı paylaşımlar vardı. Özellikle de yemeklerle ilgili paylaşımlara bi' hayli güldük. 'O nasıl iş öyle?' diyorsanız her hafta yaptığımız haftanın en komik yemek tweetlerine denk gelmemişsiniz demektir!

O halde sizi şöyle alalım, haftanın mizaha doyuran tweetleri başlıyor.