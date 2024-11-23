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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 12:36

Koca bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Bu hafta sosyal medyada bizi kahkahalara boğan birbirinden farklı paylaşımlar vardı. Özellikle de yemeklerle ilgili paylaşımlara bi' hayli güldük. 'O nasıl iş öyle?' diyorsanız her hafta yaptığımız haftanın en komik yemek tweetlerine denk gelmemişsiniz demektir! 

O halde sizi şöyle alalım, haftanın mizaha doyuran tweetleri başlıyor.

Bizim gibi dili bükebilen var mıdır, sanmam!

Bizim gibi dili bükebilen var mıdır, sanmam!
twitter.com

Kan değerlerine maşallah.

Kan değerlerine maşallah.
twitter.com

Tabak değil, lütfen. Leğen en makbulü.

Tabak değil, lütfen. Leğen en makbulü.
twitter.com

Bisküvili pasta bisküvili pasta olalı bu kadar rağbet görmedi.

Bisküvili pasta bisküvili pasta olalı bu kadar rağbet görmedi.
twitter.com

Kahveyi bir şeye benzeteceğim ama...

Kahveyi bir şeye benzeteceğim ama...
twitter.com

Hah şimdi oldu!

Hah şimdi oldu!
twitter.com

Tayinli derken, öğretmenlerin tayini gibi mi?

Tayinli derken, öğretmenlerin tayini gibi mi?
twitter.com

Nasıl yani turşu sevmeyen de mi varmış?

Nasıl yani turşu sevmeyen de mi varmış?
twitter.com

Haberin olsun Pınar Deniz.

Haberin olsun Pınar Deniz.
twitter.com

Twitter dili ve edebiyatı sınavı öncesi çıkmış sorular.

Twitter dili ve edebiyatı sınavı öncesi çıkmış sorular.
twitter.com

İlk kez gören beğensin.

İlk kez gören beğensin.
twitter.com

Tadım kaçtı şimdi. Olmadı bu hiç.

Tadım kaçtı şimdi. Olmadı bu hiç.
twitter.com

Bu gerçek olacakmış gibi geldi bana.

Bu gerçek olacakmış gibi geldi bana.
twitter.com

İzmir'in icadı olabilir.

İzmir'in icadı olabilir.
twitter.com

Önce çok mantıklı gelmişti. Ta ki muzun kendi kabuğu olduğunu hatırlayana kadar. Sahiden sadece yarısını mı yedin?

Önce çok mantıklı gelmişti. Ta ki muzun kendi kabuğu olduğunu hatırlayana kadar. Sahiden sadece yarısını mı yedin?
twitter.com

Kısırların tüm salçası buradaymış.

Kısırların tüm salçası buradaymış.
twitter.com

Tam olarak bu!

Tam olarak bu!
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Pasta yerken gelen buzdolabı tadıyla beraber yüklenen pişmanlık.

Pasta yerken gelen buzdolabı tadıyla beraber yüklenen pişmanlık.
twitter.com

Gitmek bilmeyen misafirler için ideal.

Gitmek bilmeyen misafirler için ideal.
twitter.com

Afiyet olsun.

Afiyet olsun.
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Kan değerleri yerinde bir çay.

Kan değerleri yerinde bir çay.
twitter.com

Tarihi bir yerin kapısı olabilir mi?

Tarihi bir yerin kapısı olabilir mi?
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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