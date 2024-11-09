Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Kim demiş yemekler sadece karnımızı doyurmak içindir diye? Gören gözler için yemekler içinde bile goygoy çıkartacak bir nokta vardır! Her hafta, sosyal medyada yemeklerle ilgili goygoylarıyla bizleri güldürmeyi başaran isimler var. Bu durumlar birçoğumuza tanıdık geldiği için gülmemek de elimizde değil!

Haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetlerine bakmak ister misiniz?

Sizi şöyle alalım. 👇🏻