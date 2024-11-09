Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 13:41

Kim demiş yemekler sadece karnımızı doyurmak içindir diye? Gören gözler için yemekler içinde bile goygoy çıkartacak bir nokta vardır! Her hafta, sosyal medyada yemeklerle ilgili goygoylarıyla bizleri güldürmeyi başaran isimler var. Bu durumlar birçoğumuza tanıdık geldiği için gülmemek de elimizde değil!

Haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetlerine bakmak ister misiniz?

Sizi şöyle alalım. 👇🏻

Haftaya Karadeniz yemekleriyle başladık, hakkınızı helal edin :)

Haftaya Karadeniz yemekleriyle başladık, hakkınızı helal edin :)
twitter.com

Kış aylarında ellerimiz, temsili falan değil.

Kış aylarında ellerimiz, temsili falan değil.
twitter.com

Katılmayan var mıdır şu görüşe? Sanmam.

Katılmayan var mıdır şu görüşe? Sanmam.
twitter.com

Hatta bir kez yapılınca sekiz kilo yapılır, adettendir!

Hatta bir kez yapılınca sekiz kilo yapılır, adettendir!
twitter.com

Finansal özgürlüğe giden yolda en büyük engelimiz, zeytinyağı.

Finansal özgürlüğe giden yolda en büyük engelimiz, zeytinyağı.
twitter.com

Verdiği güven şaka mı?

Verdiği güven şaka mı?
twitter.com

Kırk yıl düşünsem Zendaya'yı yoğurda benzetmek aklıma gelmezdi.

Kırk yıl düşünsem Zendaya'yı yoğurda benzetmek aklıma gelmezdi.
twitter.com

Bu tuzağa düşecek kişiler fav.

Bu tuzağa düşecek kişiler fav.
twitter.com

EGM'ye bir ihbarda bulunmaya gidiyorum.

EGM'ye bir ihbarda bulunmaya gidiyorum.
twitter.com

İşte alacağınız en güzel tavsiye budur.

İşte alacağınız en güzel tavsiye budur.
twitter.com

Aylar geçti biz hala bu sitenin salça sorununu çözemedik derken...

Aylar geçti biz hala bu sitenin salça sorununu çözemedik derken...
twitter.com

Bir de yoğurt eksikliği çıktı karşımıza.

Bir de yoğurt eksikliği çıktı karşımıza.
twitter.com
twitter.com
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Aynen öyle...

Aynen öyle...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Aradaki alakayı çözenler?

Aradaki alakayı çözenler?
twitter.com

Muzlar Cenneti

Muzlar Cenneti
twitter.com

Beynimizin derinlerinden çıkıp gelen o görsel.

Beynimizin derinlerinden çıkıp gelen o görsel.
twitter.com

Haftayı bir makaleden edindiğimiz bilgiyle kapatalım.

Haftayı bir makaleden edindiğimiz bilgiyle kapatalım.
twitter.com

Yine görüşmek üzere!

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın