Müge Anlı’da Gerçekler Birbirine Karıştı! 'Erzurumlu Eftelya' Stüdyodaki Seyircileri Bir Güzel Payladı!

İstanbul’da 23 gün önce kaybolan Esma Yavuz'u aramak için ablaları Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı, genç kadını ışık hızıyla buldu. Ancak duydukları karşısında bir şok daha yaşadı. Genç kadın kendisini 'Eftelya' olarak tanıtmıştı. Müge Anlı Esma'ya 'Neden yalan söyledin?' diye sorunca Esma, 'Eftalya benim göbek adım. Herkes bilir Erzurum'da.' dedi. Stüdyodaki izleyenler şaşkınlığını gizleyemeyince Esma'nın öfkesinden paylarını aldılar.