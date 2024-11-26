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Müge Anlı’da Gerçekler Birbirine Karıştı! 'Erzurumlu Eftelya' Stüdyodaki Seyircileri Bir Güzel Payladı!

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Müge Anlı’da Gerçekler Birbirine Karıştı! 'Erzurumlu Eftelya' Stüdyodaki Seyircileri Bir Güzel Payladı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.11.2024 - 13:27

İstanbul’da 23 gün önce kaybolan Esma Yavuz'u aramak için ablaları Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı, genç kadını ışık hızıyla buldu. Ancak duydukları karşısında bir şok daha yaşadı. Genç kadın kendisini 'Eftelya' olarak tanıtmıştı. Müge Anlı Esma'ya 'Neden yalan söyledin?' diye sorunca Esma, 'Eftalya benim göbek adım. Herkes bilir Erzurum'da.' dedi. Stüdyodaki izleyenler şaşkınlığını gizleyemeyince Esma'nın öfkesinden paylarını aldılar.

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Tuzla'dan ailesinin yanından 23 gün önce kaybolan Esma Yavuz'un eniştesi Yakup ile kaçtığı iddiaları gündeme gelmişti.

Tuzla'dan ailesinin yanından 23 gün önce kaybolan Esma Yavuz'un eniştesi Yakup ile kaçtığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakup stüdyoya gelerek Esma ile 6 saat boyunca yürüdüğünü açıkladı. Bu açıklaması herkesi dumur etti. Aralarında bir aşk ilişkisi olabileceği ihtimali nedeniyle Esma'nın ablası Tansu, Yakup'tan şüphelendiğini bile söyledi.

Yakup stüdyoya gelerek Esma ile 6 saat boyunca yürüdüğünü açıkladı. Bu açıklaması herkesi dumur etti. Aralarında bir aşk ilişkisi olabileceği ihtimali nedeniyle Esma'nın ablası Tansu, Yakup'tan şüphelendiğini bile söyledi.

Ancak genç kadın Taksim'den çıktı. Bir otelin kafeteryasında iş bulduğunu söyleyen Esma ile ilgili programda gerçekler birbirine karıştı.

Ancak genç kadın Taksim'den çıktı. Bir otelin kafeteryasında iş bulduğunu söyleyen Esma ile ilgili programda gerçekler birbirine karıştı.

İş yerine kendisini Eftelya, diye tanıttığı ortaya çıkan Esma, "Eftelya benim göbek adım. Beni herkes böyle bilir." diye kendini savundu.

İş yerine kendisini Eftelya, diye tanıttığı ortaya çıkan Esma, "Eftelya benim göbek adım. Beni herkes böyle bilir." diye kendini savundu.

Ancak olayın mantıksızlığı hem Müge Anlı'yı hem de seyircileri şoke etti. Stüdyodaki seyirciler refleks olarak şaşırınca Erzurumlu Eftelya olarak bilinen Esma, ağızlarının payını verdi.

Ancak olayın mantıksızlığı hem Müge Anlı'yı hem de seyircileri şoke etti. Stüdyodaki seyirciler refleks olarak şaşırınca Erzurumlu Eftelya olarak bilinen Esma, ağızlarının payını verdi.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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