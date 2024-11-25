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Şaka mı Gerçek mi? Müge Anlı'nın Yayınında Kahkaha Kopartan Anlar

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Şaka mı Gerçek mi? Müge Anlı'nın Yayınında Kahkaha Kopartan Anlar

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.11.2024 - 12:33

Müge Anlı’nın her yayını, hem çözdüğü olaylarla hem de ilginç anlarıyla izleyenleri ekrana kilitliyor. Ancak bazı anlar var ki, hem izleyenleri hem de stüdyo ekibini kahkahalara boğuyor! Müge Anlı'nın yayınında komik tepkiler, esprili yorumlar ve beklenmedik çıkışlar ekranlarda adeta bir fenomen haline geldi. Bu içerikte, Müge Anlı'nın unutulmaz ve en komik anlarını bir araya getiriyoruz. Hazırsanız, şaka mı gerçek mi inanamayacağınız bu anılarla keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Yaşlı kadınlara tasallut olan Sinan Sardoğan sinirlerimizle oynamıştı. Sinan'ın sözleri sosyal medyada edit'lere konu oldu.

2. Yine gülsek mi, ağlasak mı bilemediğimiz Zeynep Ergül olayı...

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5. 👇🏻

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6. Nazmiye'yi de unutmadık.

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8. Önce 30 yaşındayım, dedi sonra 40 oldu, 50 oldu...

9. 👇🏻

10. 👇🏻

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11. Bu stüdyoda aldatılan kadın partnerini savundu!

12. Dikkat boşluğunuza gelmesin👇🏻

Sizin Müge Anlı'da hatırladığınız komik bir olay var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın...

Sizin Müge Anlı'da hatırladığınız komik bir olay var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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