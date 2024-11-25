MasterChef'te Şiddete Uğradığını İtiraf Eden Beyza: "Yüzüm Yanınca Bu Yüzden Üzülmedim!"

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'te geçirdiği kaza sonucu yüzü yanan Beyza'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Beyza yayında şiddete uğradığını söyledi. Yüzü yandığında da bu yüzden korkmadığını belirtti. '2 yıl önce şiddete maruz kaldım.' diyen Beyza, 'Yüzümde zaten dayak izleri vardı. O yüzden yandığında korkmadım.' diye açıklama yaptı. Beyza'nın MasterChef'teki o anları hepimizin yüreğini acıttı.