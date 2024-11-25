MasterChef'te Şiddete Uğradığını İtiraf Eden Beyza: "Yüzüm Yanınca Bu Yüzden Üzülmedim!"
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MasterChef'te Şiddete Uğradığını İtiraf Eden Beyza: "Yüzüm Yanınca Bu Yüzden Üzülmedim!"
Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'te geçirdiği kaza sonucu yüzü yanan Beyza'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Beyza yayında şiddete uğradığını söyledi. Yüzü yandığında da bu yüzden korkmadığını belirtti. '2 yıl önce şiddete maruz kaldım.' diyen Beyza, 'Yüzümde zaten dayak izleri vardı. O yüzden yandığında korkmadım.' diye açıklama yaptı. Beyza'nın MasterChef'teki o anları hepimizin yüreğini acıttı.
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Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'te feci bir kaza geçiren Beyza, tam 12 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından yarışmaya geri dönen Beyza, sakinliği ile herkesi şaşırtmıştı.
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Son bölüm fragmanında bölümde Kadına Şiddet teması işlenirken Beyza bir itirafta bulundu. Şiddete uğradığını açıkladı.
"Ben de o kadınlardan biriyim. 2 yıl önce şiddete maruz kaldım." diyen Beyza'nın duygusal anları herkesin yüreğini sızlattı.
Beyza, "Şiddetten sonra yüzüm yandığında üzülmedim çünkü yüzümde şiddetten kalan izler vardı." diye de ekledi. Beyza'nın o açıklaması sırasında Somer Şef gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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