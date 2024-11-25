Ahmet Hakan'dan Hadise'nin Oyunculuğuna "Ortaokul Müsameresi" Benzetmesi!
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Ahmet Hakan'dan Hadise'nin Oyunculuğuna "Ortaokul Müsameresi" Benzetmesi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Sahne şovu ile hayran bırakan Hadise, oyunculuğa soyundu. Hadise'nin bütün yaz beklediğimiz ilk dizisi Esas Oğlan yayınlandı. Dizinin yayına girmesinin ardından izleyenlerden Hadise'nin oyunculuğuna dair yorumlar gelmeye başladı. bunlardan bir ide Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan köşe yazısında Hadise'nin oyunculuğunu sert eleştirdi.
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İlk dizisi Esas Oğlan'ın yayına girmesi ile birlikte gündemimiz Hadise'nin oyunculuğu oldu. Diziyi izleyenler sosyal medyadan Hadise'yi yorum yağmuruna tutarken eleştiriler de vardı.
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Konser şovları ve birbirinden iddialı kombinleri ile şarkıcı Hadise çok beğeniliyor; ancak oyuncu Hadise aynı beğeniyi kazanamadı.
Hadise'yi oyunculuğu ile eleştirenlerden biri de Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan köşe yazısında diziyi izleyip Hadise'nin oyunculuğunu beğenmediğini yazdı.
Hadise'nin oyunculuğu için "Acı çekerken de sevdiğini ilan ederken de hep aynı mimikler." diye yazan Ahmet "Klip oyunculuğunu üstünden atamamış. Oyunculuk yapmıyor da sanki şarkı söylüyor." diye ekledi.
Ayrıca Ahmet Hakan, "Çalışılmış ortaokul müsameresi oyunculuğunun bir tık ötesi. Her sahnede aynı acıklı gülümseme. Özgüveni hayli yüksek ama gerekçesi sallanmakta." diye yazdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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