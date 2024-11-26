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Yasak Elma'nın Kaos Kraliçesi Eda Ece'nin Dizi Favorisi Kim? Tahminler Tutmadı!

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Yasak Elma'nın Kaos Kraliçesi Eda Ece'nin Dizi Favorisi Kim? Tahminler Tutmadı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.11.2024 - 12:47

Yasak Elma dizisinde çok sevdiğimiz Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, bizden biri çıktı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda dizi favorisini açıkladı. Dizide ortalığı karıştıran ve her fırsatta olaylara dahil olan Yıldız, Eda Ece ile boşuna özdeşleşmemiş anlaşılan. Sizin tahmininiz ne? Hazırsanız güzel oyuncunun favori dizisini ve karakterini açıklıyoruz!

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Yasak Elma dizisinin finalinin ardından en çok Yıldız karakterini özledik! Kaos, deyince aklımıza gelen karakterlerden biri olan Yıldız adeta ailemizden biri olmuştu.

Yasak Elma dizisinin finalinin ardından en çok Yıldız karakterini özledik! Kaos, deyince aklımıza gelen karakterlerden biri olan Yıldız adeta ailemizden biri olmuştu.

Yıldız'a hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, Kızılcık Şerbeti hayranı olduğunu açıklarken en sevdiği karakterin kim olduğunu da itiraf etti: Nilay!

Yıldız'a hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, Kızılcık Şerbeti hayranı olduğunu açıklarken en sevdiği karakterin kim olduğunu da itiraf etti: Nilay!

Daha önce Yasak Elma dizisinde Nilay’a benzer şekilde eğlenceli ve renkli bir karaktere hayat veren Eda Ece, tercihiyle hayranlarını hiç şaşırtmadı.

Daha önce Yasak Elma dizisinde Nilay’a benzer şekilde eğlenceli ve renkli bir karaktere hayat veren Eda Ece, tercihiyle hayranlarını hiç şaşırtmadı.

Görünen o ki Eda Ece, ekrandaki karmaşanın tadını çıkarmayı çok seviyor! Ne diyelim, kaosa bayılıyoruz!

Görünen o ki Eda Ece, ekrandaki karmaşanın tadını çıkarmayı çok seviyor! Ne diyelim, kaosa bayılıyoruz!

İşte Eda Ece'nin açıklaması👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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