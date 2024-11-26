Yasak Elma'nın Kaos Kraliçesi Eda Ece'nin Dizi Favorisi Kim? Tahminler Tutmadı!

Yasak Elma dizisinde çok sevdiğimiz Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, bizden biri çıktı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda dizi favorisini açıkladı. Dizide ortalığı karıştıran ve her fırsatta olaylara dahil olan Yıldız, Eda Ece ile boşuna özdeşleşmemiş anlaşılan. Sizin tahmininiz ne? Hazırsanız güzel oyuncunun favori dizisini ve karakterini açıklıyoruz!