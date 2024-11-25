Müge Anlı Yayında Çileden Çıktı: Küçük Kızın Kaybının Arkasındaki İstismar İddiası!

Müge Anlı yayınlarında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'yı aramaya devam ediyor. Bugünkü yayında ortaya şoke eden bir iddia atıldı. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara'nın babası Mustafa Kayıkçı'nın küçük bir kızı taciz ettiği iddiası gündeme geldi. Yayına bağlanan bir genç kadın küçükken Tutku Dilara'nın abisi ve babası tarafından taciz edildiğini söyledi. Hatta 'Sadece ben değilim.' diye de ekledi.