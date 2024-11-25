Müge Anlı Yayında Çileden Çıktı: Küçük Kızın Kaybının Arkasındaki İstismar İddiası!
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Müge Anlı Yayında Çileden Çıktı: Küçük Kızın Kaybının Arkasındaki İstismar İddiası!
Müge Anlı yayınlarında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'yı aramaya devam ediyor. Bugünkü yayında ortaya şoke eden bir iddia atıldı. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara'nın babası Mustafa Kayıkçı'nın küçük bir kızı taciz ettiği iddiası gündeme geldi. Yayına bağlanan bir genç kadın küçükken Tutku Dilara'nın abisi ve babası tarafından taciz edildiğini söyledi. Hatta 'Sadece ben değilim.' diye de ekledi.
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Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kocaman Köyü'nden 16 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın izi sürülüyor.
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Bugünkü yayında Tutku Dilara Kayıkçı'nın babası Mustafa Kayıkçı hakkında taciz iddiası ortaya çıktı.
Tutku Dilara'nın kaybolduğu dönem ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı yaşadığı tacizi anlatmak için Müge Anlı'nın ekibine röportaj verdi.
O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini anlattı. Baba Mustafa Kayıkçı için beni öpmeye çalışıyordu ve eşi "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söyledi.
Diğer yandan şu anda uyuşturucu batağında olduğu bilinen abisi Selçuk'un kıyafetlerinin üzerinden kendisine dokunduğunu belirtti.
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Yayında babası ve abisi ile ilgili iddiaları duyan Sedat sinir krizi geçirirken Müge Anlı "Senin hakkında da iş yerinde taciz iddiası var." diyerek soru yöneltti. Sedat kendisini açıklasa da öfkesi dinmedi.
Baba Mustafa Kayıkçı ise bunların yaşandığını söyledi ancak istismar etmediğini vurguladı. O esnada inatla ismini vermek istemeyen genç kadının ismini söylemeye çalışınca Müge Anlı çileden çıktı.
"Bana inat, diye sürekli ismini söyleme. O zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım. Ben nasıl sana saygı gösteriyorsam sen de bağlanana saygı göster!" diye çıkıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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