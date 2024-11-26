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"Neden Unutamıyorum?" Diyenler Bu Teste! Ona Beslediğin Duygular Neden Bitmiyor?

etiket "Neden Unutamıyorum?" Diyenler Bu Teste! Ona Beslediğin Duygular Neden Bitmiyor?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 23:01

Unutmayı ne kadar denesem de olmuyor peki neden diyorsan doğru yerdesin!

Hazırsan bu testte söylüyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Aşık olduğunda hangisi sensin?

3. Sence mutluluğun formülü hangisi?

4. Onun yanındayken kendini nasıl hissediyordun?

5. Onun sevgi dili hangisi?

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6. Sürekli birlikte takıldığınız ortak bir arkadaş çevreniz var mıydı?

7. Birlikteliğinizi düşündüğünde kafanda ilk canlanan şey ne oluyor?

8. Son soru! Onu görmeden en fazla ne kadar dayanabileceğini düşünüyorsun?

Derin duygusal bağ!

Siz birbirinizle o kadar derin bir duygusal bağ kurmuşsunuz ki, bu durum ona karşı olan bağlılığının sebebini ortaya koyuyor. İkiniz arasında çok güçlü bir anlayış ve bağlantı var. Geçmişteki ilişkinizde birbirinizi anlamak için kolaylıkla empati kurabiliyor ve deneyimlerinizin birbirinizde yarattığı etkileri anlayabiliyordunuz. Açıkçası sen bu hissi özlüyor gibisin....Her şeyini onunla paylaşmak istiyorsun, hayatının onunla daha anlamlı ve güzel olduğunu düşünüyorsun. Sendeki bu düşüncelerin oluşmasındaki en büyük sebep ise kurduğunuz derin duygusal bağ!

Sana olan ilgisi!

Onun sana ilişkinizin başında verdiği ilgi ve sevgi onu senin için unutulmaz kılmış... Onun yanında olduğunda dünyadaki tek kişi senmişsin, tüm mücevherlerden daha değerliymişsin gibi hissetmişsin. Bu yüzden de ona karşı beslediğin duygular bitmiyor ve onu asla hayatından çıkarmak istemiyorsun. Onunla ilgili her şeyden uzaklaştığında için hızlıca hasretle doluyor, onun yokluğunda nefes almakta bile güçlük çekiyorsun!

Hissettirdiği değer ve güven!

Onun yanındayken bulduğun huzuru hiçbir yerde bulamıyorsun! Sana kendini öyle bir güvende hissettirmiş ki sanki onun yanında olduğunda sana kimse zarar veremeyecekmiş gibi bir hisse bürünmüşsün. Daha önce ben yapamam dediğin şeyleri onun sayesinde kolaylıkla aşmışsın. Bu da ona olan bağlılığının en güçlü nedeni...

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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