"Neden Unutamıyorum?" Diyenler Bu Teste! Ona Beslediğin Duygular Neden Bitmiyor?
"Neden Unutamıyorum?" Diyenler Bu Teste! Ona Beslediğin Duygular Neden Bitmiyor?
Unutmayı ne kadar denesem de olmuyor peki neden diyorsan doğru yerdesin!
Hazırsan bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. Aşık olduğunda hangisi sensin?
3. Sence mutluluğun formülü hangisi?
4. Onun yanındayken kendini nasıl hissediyordun?
5. Onun sevgi dili hangisi?
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6. Sürekli birlikte takıldığınız ortak bir arkadaş çevreniz var mıydı?
7. Birlikteliğinizi düşündüğünde kafanda ilk canlanan şey ne oluyor?
8. Son soru! Onu görmeden en fazla ne kadar dayanabileceğini düşünüyorsun?
Derin duygusal bağ!
Sana olan ilgisi!
Hissettirdiği değer ve güven!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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