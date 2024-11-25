CHP’li Ali Mahir Başarır'dan AK Partili Mustafa Varank'a ‘Kreş' Yanıtı: 'Tweet Bu Kadar, Gerizekalı'
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CHP’li Ali Mahir Başarır'dan AK Partili Mustafa Varank'a ‘Kreş' Yanıtı: 'Tweet Bu Kadar, Gerizekalı'
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i alıntıladığı paylaşımda kullandığı, 'Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok' ifadelerine belgelerle yanıt vererek, 'Tweet bu kadar, gerizekalı!' dedi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılması talebine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadınlar çalışsın, çocuklar eşit bir başlangıç yapsın diye açtığımız kreşlere dokunmak, çocukların geleceğini hedef almaktır. Hadi gel kapat da görelim!" ifadeleri ile tepki gösterdi.
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Özel'in bu ifadelerini alıntılayarak, "Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok" ifadeleri ile yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifadenin olmadığını iddia etti.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Varank'ın ifadelerini alıntılayarak yazının belgelerini paylaştı. Başarının paylaşımındaki sözleri de dikkat çekti!
Ali Mahir Başarır'ın sözlerine de Varank'tan yanıt geldi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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