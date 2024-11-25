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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Belediyelerin Açtığı Kreşlere Yaptığı Düzenleme Tepki Çekti

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Belediyelerin Açtığı Kreşlere Yaptığı Düzenleme Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2024 - 15:14

Ülkemizde çocuk yetiştirmek her geçen gün hem maddi hem manevi anlamda daha da zorlaşıyor. Zorlukların başında da çalışan annelerin çocuklarını bırakmaları için hizmet eden kreşlerin yaygın olmaması veya olsa bile çok pahalı olması yer alıyor. Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyeler son yıllarda pek çok kreş açtı ve Özgür Özel ve diğer partililerin aktardıklarına göre bu uygulama binlerce seçmenin memnuniyetiyle sonuçlandı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gönderdiği yazıyla tartışmalı bir karara imza attı.

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Belediyelere gönderilen yazılar şu şekilde;

Belediyelere gönderilen yazılar şu şekilde;
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Tepkiler ise oldukça fazla.

Tepkiler ise oldukça fazla.
twitter.com

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Ekrem İmamoğlu'nun son rakibi Murat Kurum'un verdiği sözler ve bakan olduktan sonra gönderdiği yazının çelişkisi de dikkat çeken başka bir detaydı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bu iddiaların yanlış olduğunu öne sürdü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bu iddiaların yanlış olduğunu öne sürdü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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