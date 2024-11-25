Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Belediyelerin Açtığı Kreşlere Yaptığı Düzenleme Tepki Çekti

Ülkemizde çocuk yetiştirmek her geçen gün hem maddi hem manevi anlamda daha da zorlaşıyor. Zorlukların başında da çalışan annelerin çocuklarını bırakmaları için hizmet eden kreşlerin yaygın olmaması veya olsa bile çok pahalı olması yer alıyor. Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyeler son yıllarda pek çok kreş açtı ve Özgür Özel ve diğer partililerin aktardıklarına göre bu uygulama binlerce seçmenin memnuniyetiyle sonuçlandı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gönderdiği yazıyla tartışmalı bir karara imza attı.