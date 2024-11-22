Yıllarca Çalışıp Didinip Hayatlarını Yaşayamayan İnsanların Öyküleri İçinizi Yakacak

Zaman zaman önümüze bazı uluslararası veriler düşüyor. Sefalet endeksi olsun en sinirli ve umutsuz insanlar olsun listelerde ne yazık ki başı çekiyoruz. İşin acı tarafı şanslı azınlıktan değilseniz çevremize veya yaşamımıza biraz baktığımızda bu grafiklerin, raporların, endekslerin çok da haksız olmadığını görebiliyoruz. Tavuk nickli bir X kullanıcısının babasının son günlerine dair anlattıkları da insanlara o kadar tanıdık geldi ki herkes kendisinden veya çevresinden ülkedeki çarpıklıkların kendi hayatına nasıl sirayet ettiğine şahit oldu.