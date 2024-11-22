Yıllarca Çalışıp Didinip Hayatlarını Yaşayamayan İnsanların Öyküleri İçinizi Yakacak
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Yıllarca Çalışıp Didinip Hayatlarını Yaşayamayan İnsanların Öyküleri İçinizi Yakacak
Zaman zaman önümüze bazı uluslararası veriler düşüyor. Sefalet endeksi olsun en sinirli ve umutsuz insanlar olsun listelerde ne yazık ki başı çekiyoruz. İşin acı tarafı şanslı azınlıktan değilseniz çevremize veya yaşamımıza biraz baktığımızda bu grafiklerin, raporların, endekslerin çok da haksız olmadığını görebiliyoruz. Tavuk nickli bir X kullanıcısının babasının son günlerine dair anlattıkları da insanlara o kadar tanıdık geldi ki herkes kendisinden veya çevresinden ülkedeki çarpıklıkların kendi hayatına nasıl sirayet ettiğine şahit oldu.
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Paylaşım kullanıcının babasının arama geçmişine bakmasıyla başlıyor.
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Tabii emeklilik dönemi pek çok kişi için bir dinlenme, hayata yeniden tutunma aşaması gibi görünse de sağlık durumları, ekonomik durumlar buna engel olabiliyor.
Altmış yılın sonunda hayalinin alt segment bir araç olması da ayrı mesele.
Paylaşımı şöyle sonlandırdı...
Biraz da yorumlara göz attık.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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