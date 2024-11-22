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Birileriyle Görüşmeyi Ertelemeyi Düşünüyorsanız Bu Paylaşımı Görmelisiniz

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Birileriyle Görüşmeyi Ertelemeyi Düşünüyorsanız Bu Paylaşımı Görmelisiniz

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.11.2024 - 11:30

Pandemi sonrası etki mi yoksa ekonomik veya psikolojik şartlar mı bilinmez insanlar birbirleriyle görüşme sıklığını azalttı. Bunun için en önce bahaneler uyduruldu, bazen de sadece üşengeçlik kozunu oynadı. Hatta 'bir ara görüşürüz' cümlesinin geçiştirme kalıbı olarak kullanılması da sık rastlanır bir durum oldu. Ancak hayat bazı şeyleri ertelemek için çok kısa. Yanıtı da kısa ama öz bu paylaşımda.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;

Bir Twitter kullanıcısı aynı zamanda adaşı olan arkadaşıyla son mesajlaşmasını şöyle paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı aynı zamanda adaşı olan arkadaşıyla son mesajlaşmasını şöyle paylaştı.

İkinci görselde ise boğazımıza bir yumru oturdu.

İkinci görselde ise boğazımıza bir yumru oturdu.

Bazı tepkiler şöyle;

Bazı tepkiler şöyle;
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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