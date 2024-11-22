Birileriyle Görüşmeyi Ertelemeyi Düşünüyorsanız Bu Paylaşımı Görmelisiniz

Pandemi sonrası etki mi yoksa ekonomik veya psikolojik şartlar mı bilinmez insanlar birbirleriyle görüşme sıklığını azalttı. Bunun için en önce bahaneler uyduruldu, bazen de sadece üşengeçlik kozunu oynadı. Hatta 'bir ara görüşürüz' cümlesinin geçiştirme kalıbı olarak kullanılması da sık rastlanır bir durum oldu. Ancak hayat bazı şeyleri ertelemek için çok kısa. Yanıtı da kısa ama öz bu paylaşımda.