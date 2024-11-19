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Restoran Fiyatlarının Çıldırması Sosyal Medyanın Gündeminde

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Restoran Fiyatlarının Çıldırması Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2024 - 14:42

Gıda enflasyonunda dünya liderlerinden biri olan ülkemizde restoranların fiyatlarının artmaması elbette beklenemez ama son yıllarda şahit olduğumuz yemek fiyatlarının çok fazla yükseldiği görüşü hakim. Özellikle büyükşehirlerde iş çılgınlık boyutuna geçmiş durumda. Bir Twitter kullanıcısı da pilav ve kavurmaya 715 lira verdiğini paylaştı. Bununla beraber çok farklı açılardan restoran fiyatları, fırsatçılık, yemek kartları komisyonları gibi konular tartışıldı.

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Biliyorsunuz artan restoran fiyatları önemli sorunlardan. Restoranların fahiş kârlar ettiği düşünülüyor, işletmeciler de fiyatların artış sebebini kira, vergi gibi kalemlerin artmasına bağlıyor.

Biliyorsunuz artan restoran fiyatları önemli sorunlardan. Restoranların fahiş kârlar ettiği düşünülüyor, işletmeciler de fiyatların artış sebebini kira, vergi gibi kalemlerin artmasına bağlıyor.

Ancak maliyetlerin daha yüksek olduğu Avrupa ülkelerindeki adisyonların paylaşılması ve fiyatların euro bazında bile daha uygun olması soru işaretlerini daha da arttırıyor.

Ancak maliyetlerin daha yüksek olduğu Avrupa ülkelerindeki adisyonların paylaşılması ve fiyatların euro bazında bile daha uygun olması soru işaretlerini daha da arttırıyor.

Bir Twitter kullanıcısının ise paylaşımı şöyleydi. Üzerine birkaç adet fasülye serpili bir tabak pilav ve bir tabak kavurma çok da lüks olmayan bir yerde 715 lira tuttu.

Bir Twitter kullanıcısının ise paylaşımı şöyleydi. Üzerine birkaç adet fasülye serpili bir tabak pilav ve bir tabak kavurma çok da lüks olmayan bir yerde 715 lira tuttu.
twitter.com

Restoranzede vatandaş neden itiraz etmediği sorularına da şöyle bir yanıt getirdi.

Restoranzede vatandaş neden itiraz etmediği sorularına da şöyle bir yanıt getirdi.
twitter.com

Hak verenler de var...

Hak verenler de var...
twitter.com
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Alışkanlıklarını değiştiren de...

Alışkanlıklarını değiştiren de...
twitter.com

Farklı maliyet kalemleri de var.

Farklı maliyet kalemleri de var.
twitter.com

Fırsatçılık konusunu açan da...

Fırsatçılık konusunu açan da...
twitter.com

Fiyatlara tepki göstermemenin de bu durumun devam etmesini sağladığını düşünenler var.

Fiyatlara tepki göstermemenin de bu durumun devam etmesini sağladığını düşünenler var.
twitter.com

Elbette detaylarla güldürenler de oldu.

Elbette detaylarla güldürenler de oldu.
twitter.com
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Özellikle metropollerdeki kalabalık nedeniyle işletmecilerin fiyat arttırmaktan korkmadığını öne sürenler de var.

Özellikle metropollerdeki kalabalık nedeniyle işletmecilerin fiyat arttırmaktan korkmadığını öne sürenler de var.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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