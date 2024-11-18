Gerginlik Seviyelerini Kısa ve Öz Şekilde Anlatarak Güldüren Kişiller
Gerginlik Seviyelerini Kısa ve Öz Şekilde Anlatarak Güldüren Kişiller
Hayat şartları, maddi manevi problemler, dönemsel sıkıntılar... Aslında gerginliğe müsait şartlar ve coğrafyada yaşıyoruz. Hatta araştırmalar bile bunu gösteriyor. Twitter'da bir hesap takipçilerine gerginlik seviyelerini sordu. Hem yazılı hem görsel ilginç yanıtlar geldi.
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Soru şöyleydi;
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