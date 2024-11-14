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Sevgilileriyle İlginç Tanışma Hikayelerini Anlatarak "Kaldı mı Böyleleri" Dedirken Kişiler

Sevgilileriyle İlginç Tanışma Hikayelerini Anlatarak "Kaldı mı Böyleleri" Dedirken Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 17:59

Kütüphanede çarpışılır, kitaplar yere düşer, erkek kızın yere düşen kitaplarını toplar, ilk bakışlar ve aşk başlar... Bu eskiden filmlerde, romanlarda sık karşılaştığımız bir tartışma klişesiydi. Ancak sosyal medya ve flört uygulamalarıyla gönül işleri de dijitale döndü. Ancak nadir de olsa gerçek hayatta tanışıp sevgili olanlar var. Pek çoğu da hikayesini X'te anlattı.

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İlk paylaşım şöyleydi;

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Pek çok yanıt geldi.

Pek çok yanıt geldi.
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