Sevgilileriyle İlginç Tanışma Hikayelerini Anlatarak "Kaldı mı Böyleleri" Dedirken Kişiler

Kütüphanede çarpışılır, kitaplar yere düşer, erkek kızın yere düşen kitaplarını toplar, ilk bakışlar ve aşk başlar... Bu eskiden filmlerde, romanlarda sık karşılaştığımız bir tartışma klişesiydi. Ancak sosyal medya ve flört uygulamalarıyla gönül işleri de dijitale döndü. Ancak nadir de olsa gerçek hayatta tanışıp sevgili olanlar var. Pek çoğu da hikayesini X'te anlattı.