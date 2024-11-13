"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen Tıkanan Muhabbeti Açmalık Bilgiler

Sosyal medyada gezinmek bilgi haznemizi çok fazla zenginleştirmese de kimi akımlar bilgilenmemizi sağlıyor. Hiç beklemediğimiz bir anda kafada ampul yaktıran bilgiler de genelde Twitter'dan geliyor. Bu bilgilerin ana kaynağı da aynı zamanda bir foto atma bahanesi olan 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımı... Yine bir fotoğraf ve onlarca kıymetli bilgi geldi. Biz de derledik.