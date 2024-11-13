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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen Tıkanan Muhabbeti Açmalık Bilgiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen Tıkanan Muhabbeti Açmalık Bilgiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2024 - 17:26

Sosyal medyada gezinmek bilgi haznemizi çok fazla zenginleştirmese de kimi akımlar bilgilenmemizi sağlıyor. Hiç beklemediğimiz bir anda kafada ampul yaktıran bilgiler de genelde Twitter'dan geliyor. Bu bilgilerin ana kaynağı da aynı zamanda bir foto atma bahanesi olan 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımı... Yine bir fotoğraf ve onlarca kıymetli bilgi geldi. Biz de derledik.

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Adettendir diye ana tweeti atalım.

Adettendir diye ana tweeti atalım.
twitter.com

Ardından gelsin bilgiler...

Ardından gelsin bilgiler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu da ilginç...

Bu da ilginç...
twitter.com

Bu da enteresan...

Bu da enteresan...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

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👇
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