Buluşmada Kirli Kulaklığını Veren Gencin Dramı Viral Oldu
Buluşmada Kirli Kulaklığını Veren Gencin Dramı Viral Oldu
İlk buluşmalar bırakılan ilk intiba açısından oldukça önemli. Tabii bunun için de ilk buluşmadan önce en temiz olacak şekilde hazırlanılır, kokular sürülür, kişisel hijyene ekstra önem gösterilir. Ancak unuttuğumuz bazı noktalar olabilir. O da son yılların popüler teknolojik aleti kablosuz kulaklıklar. Bir genç de ilk buluşmada kız arkadaşına kulaklığını uzatmış ama...
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Bir de bakmış ki kulaklıklar kirli.
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"Benden soğumuş mudur?" soruları da yanıtsız kalmadı.
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Midem bulandı ya, gören kızın halini düşünemiyorum bile 🤢🤮