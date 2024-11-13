Buluşmada Kirli Kulaklığını Veren Gencin Dramı Viral Oldu

İlk buluşmalar bırakılan ilk intiba açısından oldukça önemli. Tabii bunun için de ilk buluşmadan önce en temiz olacak şekilde hazırlanılır, kokular sürülür, kişisel hijyene ekstra önem gösterilir. Ancak unuttuğumuz bazı noktalar olabilir. O da son yılların popüler teknolojik aleti kablosuz kulaklıklar. Bir genç de ilk buluşmada kız arkadaşına kulaklığını uzatmış ama...