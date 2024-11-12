6 Bin Liralık Parfüm Kullandığı İçin İnsanları Zorbalayan Kadına Tepki Yağdı

Belki sosyal medya etkisi belki pazarlama yöntemlerinin akla hayale gelmeyecek şekilde gelişmesiyle çok ilginç dönemlerden geçiyoruz. Eskiden görgüsüzlük sayılan pahalı zevklerin göz önüne çıkarılmasına alışığız ama bu nedenle başka insanların küçümsenmesi eskisi kadar ayıplanmıyor üstüne teşvik ediliyor. Tüm bunların üzerine sıktığı parfümle 500 liralık vücut spreyi kullananları küçümseyen bir sosyal medya kullanıcısı da tepkilerin odağı haline geldi.