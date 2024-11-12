Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler
Geçtiğimiz aralarında eski futbolcular, fenomenler ve ünlü isimlerin bulunduğu 23 kişiye yasa dışı bahis soruşturması açıldı. Ancak medyada en çok ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve popçu Serdar Ortaç'ın gözaltına alınıp ev hapsi cezası almaları konuşuldu. Bu kadar ünlü ve kumar bağımlılıklarıyla bilinen iki ismin verdiği görüntüler goygoycuların diline düştü.
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