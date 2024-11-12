onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2024 - 12:17

Geçtiğimiz aralarında eski futbolcular, fenomenler ve ünlü isimlerin bulunduğu 23 kişiye yasa dışı bahis soruşturması açıldı. Ancak medyada en çok ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve popçu Serdar Ortaç'ın gözaltına alınıp ev hapsi cezası almaları konuşuldu. Bu kadar ünlü ve kumar bağımlılıklarıyla bilinen iki ismin verdiği görüntüler goygoycuların diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yorumlara bakalım.

Yorumlara bakalım.
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın