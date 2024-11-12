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Sürekli Alttan Alanlardan Tuhaf Çocukluk Fotolarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sürekli Alttan Alanlardan Tuhaf Çocukluk Fotolarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2024 - 18:30

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı açtığımız bu Salı günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Haydi Malatya!

Haydi Malatya!
twitter.com

Şimdi de Adıyaman!

Şimdi de Adıyaman!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Neden?

Neden?
twitter.com
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twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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