Kağıt Paradan Gömlek Yapma Videosu Akıma Dönüştü

Hepimizin keşfedilmeyi bekleyen gizli yetenekleri var. Bu yeteneklerin kimi ortaya çıkınca beklenen ilgiyi görmezken kimi de anında viral olup milyonlarca görüntülenme alabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da kağıt paradan gömlek yaptı. Bu sevimli tasarımı başkaları da denedi. Ardından gömleği yapan kişi nasıl yaptığının videosunu paylaştı.