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Kağıt Paradan Gömlek Yapma Videosu Akıma Dönüştü

Kağıt Paradan Gömlek Yapma Videosu Akıma Dönüştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2024 - 14:34

Hepimizin keşfedilmeyi bekleyen gizli yetenekleri var. Bu yeteneklerin kimi ortaya çıkınca beklenen ilgiyi görmezken kimi de anında viral olup milyonlarca görüntülenme alabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da kağıt paradan gömlek yaptı. Bu sevimli tasarımı başkaları da denedi. Ardından gömleği yapan kişi nasıl yaptığının videosunu paylaştı.

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Paylaşım şöyleydi.

Paylaşım şöyleydi.
twitter.com

Burada da her şey sınıfsal tabii.

Burada da her şey sınıfsal tabii.
twitter.com

Farklı yetenekler...

Farklı yetenekler...
twitter.com

Kelebek yapan...

Kelebek yapan...
twitter.com

Favlamalık kalp yapan...

Favlamalık kalp yapan...
twitter.com
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Çok beceremeyen...

Çok beceremeyen...
twitter.com

Bir de şaka yapan...

Bir de şaka yapan...
twitter.com

Paylaşımın sahibi nasıl yapıldığını da videoyla anlattı.

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