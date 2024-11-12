Kağıt Paradan Gömlek Yapma Videosu Akıma Dönüştü
Kağıt Paradan Gömlek Yapma Videosu Akıma Dönüştü
Hepimizin keşfedilmeyi bekleyen gizli yetenekleri var. Bu yeteneklerin kimi ortaya çıkınca beklenen ilgiyi görmezken kimi de anında viral olup milyonlarca görüntülenme alabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da kağıt paradan gömlek yaptı. Bu sevimli tasarımı başkaları da denedi. Ardından gömleği yapan kişi nasıl yaptığının videosunu paylaştı.
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Paylaşım şöyleydi.
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Burada da her şey sınıfsal tabii.
Farklı yetenekler...
Kelebek yapan...
Favlamalık kalp yapan...
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Çok beceremeyen...
Bir de şaka yapan...
Paylaşımın sahibi nasıl yapıldığını da videoyla anlattı.
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