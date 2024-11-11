İşlerini Yaparken Kendilerini En Çok Etkileyen Olayları Anlatan Doktorlar

İster doktor olmaya adım attığınız bir tıp öğrencisi olun ister göreve yeni başlamış bir doktor, işinizin insan olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Tabii insanı sadece tamir edilmek üzere gelen bir beden gibi değil de hisleri, sorunları, geçmişi olan bir birey olarak görünce yaşadıklarınızdan çok daha fazla etkilenebiliyorsunuz. Twitter'da da bir tıp öğrencileri topluluğu bunu merak etti ve hekimlere en çok etkilendikleri olayları sordu. Kimi yanıtlar oldukça üzücüydü.