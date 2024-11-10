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"Neyi İhmal Ettin?" Sorusuna Hep Bir Ağızdan Aynı Cevabı Veren Derbeder Kişiler

"Neyi İhmal Ettin?" Sorusuna Hep Bir Ağızdan Aynı Cevabı Veren Derbeder Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 15:10

Sosyal medya kullanıcıları, birbirinden ilginç ve samimi cevaplarla ihmal ettikleri şeyleri Twitter'da (X) paylaştı. Bir Twitter kullanıcısının 'Neyi ihmal ettin?' şeklindeki sorusuna yanıtlar kısa sürede akmaya başladı. Çoğu kullanıcı iş, aile, sevgili ve kariyer gibi hayatın farklı alanlarında en çok ihmal ettikleri şeyin kendi kendilerini olduğuna dikkat çekti. İşte okurken kendinizden de bir şeyler bulabileceğiniz o cevaplar...

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Her şey bu soruyla başladı👇

Her şey bu soruyla başladı👇
twitter.com

Kimi kariyer uğruna kendini feda ederken,

Kimi kariyer uğruna kendini feda ederken,
twitter.com

Kimi sevdiklerini ihmal etmemek için kendini feda etmiş...

Kimi sevdiklerini ihmal etmemek için kendini feda etmiş...
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Siz neyi ihmal ettiniz? Yorumlara bekliyoruz...

Siz neyi ihmal ettiniz? Yorumlara bekliyoruz...
twitter.com

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