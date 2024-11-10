"Neyi İhmal Ettin?" Sorusuna Hep Bir Ağızdan Aynı Cevabı Veren Derbeder Kişiler

Sosyal medya kullanıcıları, birbirinden ilginç ve samimi cevaplarla ihmal ettikleri şeyleri Twitter'da (X) paylaştı. Bir Twitter kullanıcısının 'Neyi ihmal ettin?' şeklindeki sorusuna yanıtlar kısa sürede akmaya başladı. Çoğu kullanıcı iş, aile, sevgili ve kariyer gibi hayatın farklı alanlarında en çok ihmal ettikleri şeyin kendi kendilerini olduğuna dikkat çekti. İşte okurken kendinizden de bir şeyler bulabileceğiniz o cevaplar...