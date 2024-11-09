Tam Şu Anda İhtiyacımız Olan O Koltuktan Ayakkabı Telaşındaki Kül Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Tam Şu Anda İhtiyacımız Olan O Koltuktan Ayakkabı Telaşındaki Kül Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en ama en sevilen günlerinden birindeyken, bakalım kimler Twitter’da mizahını konuşturmuş? Son 24 saatin viral tweetleri ile karşınızdayız. Babaların vazgeçemedikleri huylarından, Icardi’nin sakatlanmasına Twitter alemi her şeyi mizaha alet edebiliyor. E tabi kahkahalar da onlara eşlik ediyor. Hadi buyurun detaylara!
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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N-nee, bu gözler doğru mu görüyor?
Kimse animasyon aşkımızı sorgulamasın!
Link var mı?
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Icardi’ye bacağını vermek isteyenlerden yalnızca biri 👇
Overthinkistan’a yolculuk 👇
Sonunda biri konuştu! Bir de yaşı yerine doğum yılını söyleyen taraf var 👇
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