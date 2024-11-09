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Tam Şu Anda İhtiyacımız Olan O Koltuktan Ayakkabı Telaşındaki Kül Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tam Şu Anda İhtiyacımız Olan O Koltuktan Ayakkabı Telaşındaki Kül Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 18:14

Haftanın en ama en sevilen günlerinden birindeyken, bakalım kimler Twitter’da mizahını konuşturmuş? Son 24 saatin viral tweetleri ile karşınızdayız. Babaların vazgeçemedikleri huylarından, Icardi’nin sakatlanmasına Twitter alemi her şeyi mizaha alet edebiliyor. E tabi kahkahalar da onlara eşlik ediyor. Hadi buyurun detaylara!

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

N-nee, bu gözler doğru mu görüyor?

N-nee, bu gözler doğru mu görüyor?
twitter.com

Kimse animasyon aşkımızı sorgulamasın!

Kimse animasyon aşkımızı sorgulamasın!
twitter.com

Link var mı?

Link var mı?
twitter.com

👇

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twitter.com

Diyorlardı da inanmıyorduk 👇

Icardi’ye bacağını vermek isteyenlerden yalnızca biri 👇

Icardi’ye bacağını vermek isteyenlerden yalnızca biri 👇
twitter.com

Overthinkistan’a yolculuk 👇

Overthinkistan’a yolculuk 👇
twitter.com

Sonunda biri konuştu! Bir de yaşı yerine doğum yılını söyleyen taraf var 👇

Sonunda biri konuştu! Bir de yaşı yerine doğum yılını söyleyen taraf var 👇
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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