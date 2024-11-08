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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.11.2024 - 17:32

Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. ABD seçimlerinin ülkemizdeki seçimlere olan komik benzerliklerinin ana gündem olduğu memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hakikaten ya...

Hakikaten ya...
twitter.com

Yalan dünya...

Yalan dünya...
twitter.com

Tasarımın önemi

Tasarımın önemi
twitter.com

Hani?

Hani?
twitter.com
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Bazıları çok masum.

Bazıları çok masum.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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👇
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Görüşmek üzere 👋

Görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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