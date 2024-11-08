Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. ABD seçimlerinin ülkemizdeki seçimlere olan komik benzerliklerinin ana gündem olduğu memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Hakikaten ya...
Yalan dünya...
Tasarımın önemi
Hani?
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Bazıları çok masum.
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Görüşmek üzere 👋
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