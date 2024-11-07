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En Tuhaf Korkulardan Özür Dileyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

En Tuhaf Korkulardan Özür Dileyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.11.2024 - 17:58

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı bitirmeye hazırlandığımız bu Perşembe günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Seçimin yankıları devam ediyor.

Seçimin yankıları devam ediyor.
twitter.com

Ve bitmiyor.

Ve bitmiyor.
twitter.com

Heyecana bakar mısınız?

Heyecana bakar mısınız?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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