En Tuhaf Korkulardan Özür Dileyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
En Tuhaf Korkulardan Özür Dileyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı bitirmeye hazırlandığımız bu Perşembe günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçimin yankıları devam ediyor.
Ve bitmiyor.
Heyecana bakar mısınız?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın