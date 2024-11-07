Müstakbel Kayınpederiyle Tanışmadan Önce Gerim Gerim Gerilen Damatlar Viral Oldu
Müstakbel Kayınpederiyle Tanışmadan Önce Gerim Gerim Gerilen Damatlar Viral Oldu
İnsan hayatındaki en önemli eşiklerden birisi de evlilik hiç şüphesiz. Flört döneminde en rahat olan erkek için bile en gergin an müstakbel kayınpederle tanışılan gün elbette. Bu durumu bir anlatıdan çıkarıp fotoğraflarla kanıtlayanlar da oldu ve gelin hanım yalnız olmadığını gördü. Halının desenini ezberleyenler, elini kolunu nereye koyacağını bilmeyenlerle günlük hayattan ilginç bir ritüel viral oldu.
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Paylaşım şöyleydi.
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Önceden çalışıp gelenler de varmış.
Bazıları ilk başta fazla çekingen oluyor.
Yaşayıp görenler...
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