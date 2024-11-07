Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Müstakbel Kayınpederiyle Tanışmadan Önce Gerim Gerim Gerilen Damatlar Viral Oldu

Müstakbel Kayınpederiyle Tanışmadan Önce Gerim Gerim Gerilen Damatlar Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.11.2024 - 15:21

İnsan hayatındaki en önemli eşiklerden birisi de evlilik hiç şüphesiz. Flört döneminde en rahat olan erkek için bile en gergin an müstakbel kayınpederle tanışılan gün elbette. Bu durumu bir anlatıdan çıkarıp fotoğraflarla kanıtlayanlar da oldu ve gelin hanım yalnız olmadığını gördü. Halının desenini ezberleyenler, elini kolunu nereye koyacağını bilmeyenlerle günlük hayattan ilginç bir ritüel viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaşım şöyleydi.

Paylaşım şöyleydi.
twitter.com

Önceden çalışıp gelenler de varmış.

Önceden çalışıp gelenler de varmış.
twitter.com

Bazıları ilk başta fazla çekingen oluyor.

Bazıları ilk başta fazla çekingen oluyor.
twitter.com

Yaşayıp görenler...

Yaşayıp görenler...
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın