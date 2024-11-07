En Son Kırıldıkları Olayları Paylaşarak Ciğer Miğer Bırakmayan Kullanıcılar

İnternetin yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemlerde çeşitli forumlar vardı. Bir grup insan belli başlı dertlerini, kaygılarını anlatırdı, topluluk içinde bir samimiyet oluşurdu. Forumların eski popülaritesi olmasa da Twitter yeni adıyla X bu boşluğu yavaş yavaş doldurmaya başladı. Hem de forum gibi dar bir alanda değil, milyonların aktif olarak kullandığı bir mecrada. figmund sreud isimli bir hesap da takipçilerine en son neye kırıldıklarını sordu. Yarı acı yarı tatlı çok fazla yanıt geldi.