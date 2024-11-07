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Rahmi Koç'un Plajda Mayoyla Gezme Hayaline Sessiz Kalamayan Kişiler

Rahmi Koç'un Plajda Mayoyla Gezme Hayaline Sessiz Kalamayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.11.2024 - 10:58

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç sık sık verdiği demeçlerle gündeme geliyor. Bir YouTube programında konuşan Rahmi Koç idollerini sıraladı, günlük yaşamına dair detayları aktardı. 94 yaşına giren ünlü iş insanının verdiği bir röportajda en büyük hayalini açıklaması ise bazılarını şaşırttı. Plajda mayo ile plansız programsız gezme hayali ise sosyal medyanın diline düştü.

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Koç "En çok kurduğum hayal, plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek. Maalesef hiç olmadı." dedi.

Koç "En çok kurduğum hayal, plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek. Maalesef hiç olmadı." dedi.

Tepkiler gecikmedi.

Tepkiler gecikmedi.
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