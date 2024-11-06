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Ülke Gündeminden Kopamayan Türklerin ABD Seçiminde Tercihleri Viral Oldu

Ülke Gündeminden Kopamayan Türklerin ABD Seçiminde Tercihleri Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2024 - 17:31

Sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Biz bol fotoğraflı bol logolu pusulaları origami sanatçısı gibi katlamaya çalışıp mührü taşırmamaya çalışırken ABD'de adayların yazılı olduğu kutucuklar işaretleniyor, altta da boşluğu doldurun tarzında alternatif başkan adayı ismi isteniyor. Bu fırsatı kaçırmayan Türkler de gönüllerindeki adayı pusulaya yazdı.

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Bu tip mesaj içeren pusulaları her seçimde görüyoruz.

Bu tip mesaj içeren pusulaları her seçimde görüyoruz.

Ancak bu akım ABD'ye de sıçradı.

Ancak bu akım ABD'ye de sıçradı.

Sedat Peker yazan da var.

Sedat Peker yazan da var.

Kılıçdaroğlu'na bir yenilgi daha tattırmak isteyen de...

Kılıçdaroğlu'na bir yenilgi daha tattırmak isteyen de...

İmamoğlu pusulasına da şahit olduk.

İmamoğlu pusulasına da şahit olduk.
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Farklı seçimlere de...

Farklı seçimlere de...

Bonus olarak da bir İranlıyı bırakalım.

Bonus olarak da bir İranlıyı bırakalım.
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