Ülke Gündeminden Kopamayan Türklerin ABD Seçiminde Tercihleri Viral Oldu

Sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Biz bol fotoğraflı bol logolu pusulaları origami sanatçısı gibi katlamaya çalışıp mührü taşırmamaya çalışırken ABD'de adayların yazılı olduğu kutucuklar işaretleniyor, altta da boşluğu doldurun tarzında alternatif başkan adayı ismi isteniyor. Bu fırsatı kaçırmayan Türkler de gönüllerindeki adayı pusulaya yazdı.